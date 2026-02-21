Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie, iar înaintea jocului pentru Imunitate au un gând clar: ”Să facem săptămâna roșie”

Diseară, o nouă confruntare la Survivor!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. | Antena 1

O miză în premieră în acest sezon a adus motivația la cote înalte pe teren pentru cele două triburi! Gândul la mâncare, la cei de acasă și la confort devin tot mai apăsătoare pentru toți cei rămași în competiție. Plecați de lângă cei dragi de peste două luni, aceștia vor să demonstreze că sunt cei mai buni și să-și facă parcursul în competiție cât mai comod! De la ora 20:00, Survivor merge mai departe la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie

Jocul de recompensă i-a pus pe Faimoși și pe Războinici în fața unei altfel de provocări – lupta pentru bani pentru licitație! Fără mari probleme, cei din tribul roșu au învins, cu un punct decisiv adus de Gabi Tamaș, asigurându-și câte 2000 de pesos, față de doar 1000 pentru cei din echipa albastră.

La licitație, râsetele au condus atmosfera! În timp ce unii s-au bucurat de shaorma, burgeri cu cartofi prăjiți, clătite sau bucăți de tort, alții au avut parte de banane, produse de igienă sau... mesaje de acasă! Toate au condus la un sentiment clar – uneori, la Survivor, miza te duce cu gândul la viața de zi cu zi.

”Aseară am fost una dintre cele mai norocoase persoane din această competiție”, va puncta Naba după ce a mâncat două porții copioase.

De cealaltă parte, pierzătorii serii, cu bani mai puțini, au avut parte de o reală provocare în a putea licita. Lucian nu a prins niciun produs și va recunoaște că nu a fost deloc ușor: ”cel mai greu joc. Nu am prins și toate persoanele de lângă mine au mâncat”.

Fie că au apucat hrană, fie că nu, odihna se încheie! ”O nouă zi, o nouă confruntare. Fiecare pas, fiecare detaliu pot face diferența”, va anunța Adi Vasile în doar câteva ore. Jocul vital este aproape, iar calculele se fac deja. Andreea Munteanu simte că echipa Faimoșilor este într-un nou punct pozitiv și nu va uita că a reușit deja 3 victorii consecutive în primele ei zile, așa că ar vrea o repetare: ”să facem săptămâna roșie”.

Un trib va pierde și va merge la Imunitatea personală. Un trib își va asigura un Consiliu liniștit. Cine se va impune? Aflăm curând!

