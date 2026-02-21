Antena Căutare
Home Survivor Stiri Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie, iar înaintea jocului pentru Imunitate au un gând clar: ”Să facem săptămâna roșie”

Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie, iar înaintea jocului pentru Imunitate au un gând clar: ”Să facem săptămâna roșie”

Diseară, o nouă confruntare la Survivor!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 21 Februarie 2026, 09:42 | Actualizat Sambata, 21 Februarie 2026, 09:43
Galerie
Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. | Antena 1

O miză în premieră în acest sezon a adus motivația la cote înalte pe teren pentru cele două triburi! Gândul la mâncare, la cei de acasă și la confort devin tot mai apăsătoare pentru toți cei rămași în competiție. Plecați de lângă cei dragi de peste două luni, aceștia vor să demonstreze că sunt cei mai buni și să-și facă parcursul în competiție cât mai comod! De la ora 20:00, Survivor merge mai departe la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Faimoșii au deschis săptămâna cu o victorie

Jocul de recompensă i-a pus pe Faimoși și pe Războinici în fața unei altfel de provocări – lupta pentru bani pentru licitație! Fără mari probleme, cei din tribul roșu au învins, cu un punct decisiv adus de Gabi Tamaș, asigurându-și câte 2000 de pesos, față de doar 1000 pentru cei din echipa albastră.

La licitație, râsetele au condus atmosfera! În timp ce unii s-au bucurat de shaorma, burgeri cu cartofi prăjiți, clătite sau bucăți de tort, alții au avut parte de banane, produse de igienă sau... mesaje de acasă! Toate au condus la un sentiment clar – uneori, la Survivor, miza te duce cu gândul la viața de zi cu zi.

Articolul continuă după reclamă

”Aseară am fost una dintre cele mai norocoase persoane din această competiție”, va puncta Naba după ce a mâncat două porții copioase.

De cealaltă parte, pierzătorii serii, cu bani mai puțini, au avut parte de o reală provocare în a putea licita. Lucian nu a prins niciun produs și va recunoaște că nu a fost deloc ușor: ”cel mai greu joc. Nu am prins și toate persoanele de lângă mine au mâncat”.

Fie că au apucat hrană, fie că nu, odihna se încheie! ”O nouă zi, o nouă confruntare. Fiecare pas, fiecare detaliu pot face diferența”, va anunța Adi Vasile în doar câteva ore. Jocul vital este aproape, iar calculele se fac deja. Andreea Munteanu simte că echipa Faimoșilor este într-un nou punct pozitiv și nu va uita că a reușit deja 3 victorii consecutive în primele ei zile, așa că ar vrea o repetare: ”să facem săptămâna roșie”.

Un trib va pierde și va merge la Imunitatea personală. Un trib își va asigura un Consiliu liniștit. Cine se va impune? Aflăm curând!

+2
Mai multe fotografii

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026...
Înapoi la Homepage
AS.ro Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu: „Nu am vrut să spun din prima” Transformarea radicală prin care a trecut văduva victimei lui Mario Iorgulescu: „Nu am vrut să spun din prima”
Observatornews.ro România, sub un nou episod de viscol. Drumuri acoperite de zăpadă şi trafic restricţionat în mai multe zone România, sub un nou episod de viscol. Drumuri acoperite de zăpadă şi trafic restricţionat în mai multe zone
Antena 3 Un miliardar din Africa de Sud le dă câte 1.000 de dolari pe an oamenilor de pe insula unde are el resorturi de lux Un miliardar din Africa de Sud le dă câte 1.000 de dolari pe an oamenilor de pe insula unde are el resorturi de lux

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Filmul Căsătoria e disponibil acum în AntenaPLAY. Vezi producția cu Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin & Liviu Pintileasa în rolurile principale.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Ce
Ce "suvenir" a păstrat Călin Donca din Republica Dominicană la întoarcerea de la Survivor România 2026
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți sporești energia, potrivit specialiștilor
Când este cel mai bun moment pentru a mânca un măr. Cum poți să-ți reglezi zahărul din sânge și să-ți... Catine.ro
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 7. Adrian Petre a primit imunitate pentru următoarele 3 consilii!
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 7. Adrian Petre a primit imunitate pentru următoarele 3 consilii!
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să depășească cele mai dificile momente din viața personală
Yadhira Carrillo a trecut peste un divorț, boală și cancerul surorii sale. Cum a reușit actrița să... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe... Libertatea.ro
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor”
Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc se pregătesc de marele eveniment: „Lucrurile trebuie făcute la timpul lor” AntenaSport
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese fotografiat actorul, diagnosticat cu ALS. Foto
Mesajul cutremurător transmis de Eric Dane cu puțin timp înainte de a muri la doar 53 de ani. Cum fusese... Elle
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci când a auzit
Dana Badea a recunoscut! Costel Biju a fost bărbatul vieții ei! Cum a reacționat „Regele TikTok-ului” atunci... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională
Scovergi cu dulceață, ca la bunica. Rețeta tradițională HelloTaste.ro
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc lac din lume
Tragedie pe Baikal: Un microbuz cu turiști străini s-a scufundat sub gheață, în timp ce traversa cel mai adânc... Antena3.ro
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar câteva săptămâni
Apple renunță la o tradiție importantă pentru următorul eveniment de lansare. Ce se va întâmpla în doar... useit
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai cheltuit banii de pensie pe alcool!”
Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul Monicăi Tatoiu: „Frustrato, vezi-ți de pensia ta! Ești demodată! Ți-ai... BZI
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare
Horoscop săptămânal, 23 februarie - 1 martie 2026. Câteva treburi neterminate necesită rezolvare Jurnalul
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă
Accident grav în halfpipe la JO 2026: Finley Melville Ives, scos pe targă după o căzătură violentă Kudika
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab
Un mare mgazin revine în România. Este adus de un șeic arab Redactia.ro
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile Observator
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism
Proprietățile medicinale ale sucului de merișoare. Ce efecte poate avea în organism MediCOOL
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor
Penne cu pui și ciuperci în sos cremos. Un preparat simplu și hrănitor HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje
Când tăcerea vorbește: de ce copilul tău adult nu-ți răspunde la mesaje DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri
Primele imagini cu telefoanele Samsung Galaxy S26 au ajuns pe Internet. Cum ar arăta viitoarele smartphone-uri UseIT
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză
Salată de paste cu ciuperci, roșii cherry și ardei umpluți cu brânză Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x