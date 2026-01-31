Antena Căutare
Home Survivor Stiri Motivația și îndârjirea ating cote înalte diseară, la Survivor, în jocul pentru Imunitate!

Motivația și îndârjirea ating cote înalte diseară, la Survivor, în jocul pentru Imunitate!

Faimoșii continuă să domine probele pentru recompense

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 31 Ianuarie 2026, 09:59 | Actualizat Sambata, 31 Ianuarie 2026, 10:00
Galerie
Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. | Antena 1

Dorința de a evolua, de a duce echipa pe cele mai înalte trepte și de a câștiga cât mai multe probe. Motivația de a rămâne în competiție și de a asigura tribului cele mai bune condiții de trai pe insulă.

În săptămâna 4 de Survivor Faimoșii continuă să domine probele pentru recompense

Capacitatea de a face maximum din viața departe de confort. Pe toate trebuie să le aibă concurenții din cel mai puternic și mai surprinzător format din lume, SURVIVOR! Diseară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, show-ul merge mai departe cu două triburi care nu pot accepta ideea unei înfrângeri!

Săptămâna a început cu multe emoții și temeri pentru Faimoși! Călin Donca și-a dorit să aducă coechipierilor mai multe nuci de cocos și s-a urcat într-un palmier pentru a reuși acest lucru. Din păcate, sfoara pe care o folosea s-a rupt, iar coliziunea cu pământul i-a pus mari probleme concurentului. Momentan, Donca este sub atenta supraveghere a medicilor, iar toți cei din echipa lui așteaptă noi vești!

Articolul continuă după reclamă

Motivați de multiplele pierderi suferite, Faimoșii au intrat pe teren cu o dorință imensă de reușită! Iar puterea s-a văzut, ei câștigând și de această dată recompensa, cu 10 la 8, după un best of dus la capăt de Gabi Tamaș și Larisa Uța.

În doar câteva ore, acțiunea continuă, iar conflictul mocnit din interiorul echipei albastre pare tot mai apăsător. Înfrângerile repetate și modul în care se iau deciziile au devenit subiect aprins de discuție, iar liniștea pare departe de ei. Pot să-și revină la timp pentru a câștiga diseară?

După ce au suferit deja două eliminări la Duel, una medicală, iar alt coleg este în spital, Faimoșii știu că au o singură opțiune – să câștige pentru a nu ajunge într-un număr prea mic, un număr care îi va obosi la fiecare traseu.

Cine obține Imunitatea? Cine își asigură un Consiliu liniștit și cine se va pregăti pentru o nouă eliminare, la Duel? Totul în câteva ore!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Imagini nemaivăzute de la casting Survivor cu Loredana Pălănceanu. Cum a impresionat profa de mate la proba costumului d...
Înapoi la Homepage
AS.ro Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici Salarii de 450.000 de euro pentru cinci români care nu au muncit o secundă! Sunt bani publici
Observatornews.ro Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura" Criminalul de 13 ani a povestit cum l-a ucis pe Mario. "Mă teroriza, mă înjura"
Antena 3 Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces Un magnat imobiliar căsătorit i-ar fi oferit milioane de dolari unei subalterne ca să-și părăsească soțul. Dezvăluiri din proces

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi sezonul 1 integral!
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Imagini nemaivăzute de la casting Survivor cu Loredana Pălănceanu. Cum a impresionat profa de mate la proba costumului de baie
Imagini nemaivăzute de la casting Survivor cu Loredana Pălănceanu. Cum a impresionat profa de mate la proba...
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele
3 zodii atrag succesul financiar în perioada 2 – 8 februarie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele Catine.ro
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 4. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă și s-au bucurat de un festin
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 4. Faimoșii au câștigat jocul de recompensă și s-au bucurat de un festin
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online
Fostul partener al faimoasei Dilan Çiçek Deniz are o nouă relație. Cum a apărut Thor Saevarsson în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului
VIDEO. Un consilier local din Brăila s-a făcut de râs în direct. Nu a mai avut răbdare la depunerea jurământului Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații despre separare: „E foarte dureros...” Video
Artista noastră s-a despărțit de iubitul ei după patru ani de relație! Vedeta a făcut primele declarații... Elle
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul:
Mihai Trăistariu, apariție controversată! Și-a schimbat singur look-ul: "Parcă ești electrocutat" Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză
Galette cu fulgi de ovăz și brânză. Rețetă de tartă sărată, din bucătăria franceză HelloTaste.ro
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să o vândă cu 50 milioane $
Bărbatul care a cumpărat o insulă pustie cu 9.000 € și a transformat-o în refugiu anti bogați. A refuzat să... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta
Bianca Drăgușanu păstrează o siluetă de invidiat la 43 de ani! Ce mănâncă vedeta BZI
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii
Grevă generală în spitale, dacă se mai taie 10% din salarii Jurnalul
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei...
Minelli, confesiuni despre maternitate, familie și carieră: Îmi plătesc fata să îl adoarmă pe fratele ei... Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara
Ciclonul care a făcut ravagii în Portugalia şi Spania lovește România. Alertă de ger şi ninsoare în toată ţara Observator
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate
Pierzi mereu sarcina? Acestea sunt motivele pentru care te confrunți cu avorturi spontane repetate MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment
De ce ne plictisim și cum să depășim acest sentiment DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el UseIT
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite
De ce trebuie să cerni făina: trucuri simple pentru rețete reușite Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x