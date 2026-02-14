Războinicii au câștigat recompensa, iar acum motivația lor a crescut – vor și imunitatea, în fața Faimoșilor. Ce urmează azi

Antena Căutare
Războinicii au câștigat recompensa în ediția de vineri, 13 februarie 2026. Descoperă ce surprize aduce ediția de sâmbătă, 14 februarie 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 14 Februarie 2026, 10:48 | Actualizat Sambata, 14 Februarie 2026, 10:52
Descoperă ce se întâmplă în ediția din 14 februarie 2026 a emisiunii Survivor | Antena 1

Membrii noi în echipe și o atmosferă care s-a schimbat total. Motivații diferite, dar care conduc spre același gând – nevoia victoriilor care să transforme fiecare zi într-una mai bună pe Insula care le-a devenit casă pentru atât de multe luni.

Concurenți care își depășesc limitele, lasă în urmă dorul și învață să trăiască cu unele dintre cele mai dure condiții posibile. Survivor. Faimoși vs Războinici continuă și astăzi, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY cu un joc care poate modifica, încă o dată, relațiile dintre oameni.

Seara trecută a marcat o nouă ștafetă, însă și o premieră, fiind câștigată acum de tribul albastru. Alberto și Bianca au adus punctul decisiv și le-au oferit colegilor săi o bucurie de neuitat – au devenit victorioși în lupta pentru recompensă și au avut parte de un desert copios și de o surpriză imensă – pentru două săptămâni vor avea un pat în junglă!

Citește și: Survivor România, 13 februarie 2026. Victorie dulce pentru Războinici! Patul din junglă stârnește entuziasm

În urma victoriei, cel care își va asuma o mare parte din merite este CAV, cel care consideră că l-a ajutat pe Alberto să prindă curaj și să-i ofere o voce, iar acum acesta îl vede pe Beleuț următorul cu care să muncească. Cu toate acestea, Vicențiu va admite că încă nu este văzut ca o parte definitorie din echipa lui: ”Eu mă integrez unde sunt cei ca mine, aici nu sunt”.

În celălalt trib, moralul este diferit! Godină se va resimți atât medical, având probleme cu stomacul, cât și psihic, după înfrângerile repetate. ”Traseele nu mi se par foarte grele, de pe margine. De acasă, mi se păreau foarte lenți concurenții și acum sunt eu în postura lor. Trebuie să fac ceva să-mi ridic moralul”, va povesti el.

Cealaltă concurentă nouă, Bianca Giurcanu, pare în schimb mult mai sigură pe ea, după ce a adus două puncte din trei și a condus jocul la ștafetă, fiind acum susținută și apreciată de Tamaș sau Andreea. Rămâne de văzut dacă poate păstra forma bună și pe mai departe.

Cu strategii tot mai bine definite, gândite încă dinainte de plecarea spre joc, triburile sunt gata să revină pe traseu pentru lupta Imunității. Cine va obține totemul care aduce liniște? Cine va ajunge la imunitatea personală? Totul se descoperă în câteva ore!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY

