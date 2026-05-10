Survivor, 10 mai 2026. Cine a câștigat recompensa și cum au reacționat concurenții

În ediția din 10 mai 2026, concurenții Survivor s-au luptat pentru recompensa mult visată. Au încercat, iar unii dintre ei chiar au reușit cu adevărat.

Emoțiile sunt tot mai intense în trib, pe măsură ce timpul trece. Concurenții au luptat cu toate puterile rămase pentru recompensă. Aceasta a constat în orez cu lapte și scorțișoară, cartofi prăjiți și un sandwich, dar și frappe.

De asemenea, cei care au câștigat, s-au bucurat și de un apel video de câteva minute alături de oamenii dragi de acasă.

Cine a câștigat recompensa și cum au reacționat concurenții

Astfel, pentru a se bucura de conversația cu cei dragi, dar și pentru a gusta din preparatele dorite, concurenții Survivor au luate probele cu asalt. Aris și Gabi au jucat împreună, iar emoțiile au fost la maximum.

De asemenea, Bianca și Andreea s-au luptat pentru punctul echipei, iar Bibi a fost câștigătoarea. Au urmat Cristian și Marian, acesta din urmă fiind singurul care nu a câștigat până acum nicio recompensă de comunicare. S-a aflat pentru prima oară pe traseu alături de Cristian. A fost Marian Godină cel care a câștigat punctul pentru echipa sa.

Duelul între Ramona și Bianca Giurcanu a fost unul intens. Bianca este cea care nu a reușit să câștige recompensă după unificarea triburilor. Cristian și Lucian s-au luptat pentru punctul mult dorit, dar și pentru a savura la final recompensa dulce.

Cristian s-a arătat mai nervos în acest duel alături de Lucian, așa că Lucian a fost cel care a câștigat în cele din urmă. A fost echipa lui Gabi cea care a câștigat recompensa de comunicare, dar și pe cea dulce. Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării pentru acest joc.

Ultimul joc de recompensă al săptămânii s-a încheiat

Echipa lui Gabi a fost cea învingătoare. Reacția lui Gabriel Tamaș a fost surprinzătoare, dar singur a menționat că nu se aștepta să câștige.

Gabriel Tamaș le-a mulțumit fetelor din echipa sa pentru că au reușit să câștige jocul de recompensă.

„Le-am demonstrat că sunt talisman norocos.”, a declarat Gabi. Marian Godină și-a exprimat părerea cu privire la jocul de recompensă.

„Cred că a făcut niște alegeri mai accesibile.”, a menționat Marian Godină cu privire la Gabriel Tamaș și ideile sale. Bianca Giurcanu a râs de supărare și a subliniat că nu își poate da seama ce se întâmplă, dat fiind faptul că nu a putut să câștige.

Lucian a pornit jocul de recompensă cu strategie, dar relaxat.

“Survivorul este imprevizibil”, a declarat Lucian la finalul jocului de recompensă. Concurentul a felicitat echipa câștigătoare.