Survivor, 10 mai 2026. Cine a câștigat recompensa și cum au reacționat concurenții

Emoțiile sunt tot mai intense în trib, pe măsură ce timpul trece. Concurenții au luptat cu toate puterile rămase pentru recompensă. Aceasta a constat în orez cu lapte și scorțișoară, cartofi prăjiți și un sandwich, dar și frappe.
De asemenea, cei care au câștigat, s-au bucurat și de un apel video de câteva minute alături de oamenii dragi de acasă.
Cine a câștigat recompensa și cum au reacționat concurenții
Astfel, pentru a se bucura de conversația cu cei dragi, dar și pentru a gusta din preparatele dorite, concurenții Survivor au luate probele cu asalt. Aris și Gabi au jucat împreună, iar emoțiile au fost la maximum.
De asemenea, Bianca și Andreea s-au luptat pentru punctul echipei, iar Bibi a fost câștigătoarea. Au urmat Cristian și Marian, acesta din urmă fiind singurul care nu a câștigat până acum nicio recompensă de comunicare. S-a aflat pentru prima oară pe traseu alături de Cristian. A fost Marian Godină cel care a câștigat punctul pentru echipa sa.
Duelul între Ramona și Bianca Giurcanu a fost unul intens. Bianca este cea care nu a reușit să câștige recompensă după unificarea triburilor. Cristian și Lucian s-au luptat pentru punctul mult dorit, dar și pentru a savura la final recompensa dulce.
Cristian s-a arătat mai nervos în acest duel alături de Lucian, așa că Lucian a fost cel care a câștigat în cele din urmă. A fost echipa lui Gabi cea care a câștigat recompensa de comunicare, dar și pe cea dulce. Nimic nu a fost lăsat la voia întâmplării pentru acest joc.
Ultimul joc de recompensă al săptămânii s-a încheiat
Echipa lui Gabi a fost cea învingătoare. Reacția lui Gabriel Tamaș a fost surprinzătoare, dar singur a menționat că nu se aștepta să câștige.
Gabriel Tamaș le-a mulțumit fetelor din echipa sa pentru că au reușit să câștige jocul de recompensă.
„Le-am demonstrat că sunt talisman norocos.”, a declarat Gabi. Marian Godină și-a exprimat părerea cu privire la jocul de recompensă.
„Cred că a făcut niște alegeri mai accesibile.”, a menționat Marian Godină cu privire la Gabriel Tamaș și ideile sale. Bianca Giurcanu a râs de supărare și a subliniat că nu își poate da seama ce se întâmplă, dat fiind faptul că nu a putut să câștige.
Lucian a pornit jocul de recompensă cu strategie, dar relaxat.
“Survivorul este imprevizibil”, a declarat Lucian la finalul jocului de recompensă. Concurentul a felicitat echipa câștigătoare.Un joc cu o miză emoționantă, un Consiliu tensionat cu voturi surprinzătoare și un Duel al orgoliilor...