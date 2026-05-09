Survivor, 9 mai 2026. Cine a câștigat jocul de imunitate. Cum s-a terminat competiția

Jocul de imunitate a fost unul cu adevărat strâns. Află cine a câștigat jocul de imunitate și cum s-a terminat competiția.

După ce câțiva dintre concurenții Survivor s-au bucurat de un câștig în urma jocului de recompensă, a venit momentul ca jocul de imunitate să-și revină în drepturi. Bianca și Aris s-au aventurat împreună în aer, însă ulterior s-au întrecut alături de alți colegii în jocul pentru imunitate.

Bianca a câștigat în fața Mariei unul dintre jocurile de imunitate. Pe de altă parte, Gigi și Aris s-au aflat la duel cu numerele 11 și 12. Deși Gigi s-a aflat încă de la început în fața lui Aris, acesta din urmă a câștigat în fața lui Gigi.

Survivor România a demonstrat încă o dată că suspansul, dar și determinarea, reușesc să fie mână în mână la fiecare joc. S-au duelat Ramona și Patricia, însă deși Ramona s-a aflat mai tot timpul în fața Patriciei și a dominat situația, până la urmă cea care a câștigat punctul a fost Patricia.

Lucian și Gabriel s-au aflat și ei „umăr la umăr”, însă nu pentru mult timp, asta pentru că încă de la saltul în barcă, Tamaș s-a dezechilibrat și a fost nevoit să reia traseul de unde a rămas. Până să apuce să mai arunce mingiile, Lucian a și câștigat. Ceea ce a urmat, a fost o serie de replici acide. Acestea au fost adresat de către Gabriel Tamaș spre colegul său, Lucian.

A menționat că acesta nu a fost „fairplay” pe durata jocului, și din acesta motiv a câștigat. Gabriel Tamaș și-a explicat sincera părere și a declarat că „nu mai vreau, nu mai pot, vreau să plec acasă.”,

Jocul de recompensă, savurat de câștigători

Echipa Mariei s-a bucurat de câștig, iar între timp Bianca Giurcanu și-a exprimat părerea cu privire la Lucian. Chiar înaintea jocului de imunitate, acesta s-a bucurat de liniștea din camp, alături de fete. Deși s-ar fi părut că alături de trei reprezentante ale sexului frumos, Lucian nu ar fi putut rezista, în cele din urmă a fost el cel care le-a îndeplinit dorințele.

A continuat să spargă nuci de cocos pentru a prăji o cantitate mai mare, dar a și făcut focul pentru ca nucile de cocos să continuă să se facă. În tot acest timp, Marian Godină a avut parte de un consult medical, mai precis un RMN, pentru a vedea care este starea brațului său.

În timp ce începeau să se bucure de recompensa câștigată, Aris Eram a declarat că nu mai dorește să își riște viața pentru astfel de experiențe.