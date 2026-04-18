Survivor, 18 aprilie 2026. Cine a câștigat imunitatea în săptămâna 15. Ce probă au primit triburile

Antena Căutare
Faimoșii și Războinicii s-au întrecut din nou, în cadrul unui joc intens! Descoperă cine a câștigat imunitatea, în ediția din 18 aprilie 2026 a emisiunii Survivor România.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 18 Aprilie 2026, 11:32 | Actualizat Sambata, 18 Aprilie 2026, 23:32

În ediția din 18 aprilie 2026 a emisiunii Survivor, Faimoșii și Războinicii s-au reîntâlnit în Republica Dominicană pentru una dintre cele mai importante confruntări: jocul pentru imunitate. De această dată, Adi Vasile le-a pregătit o probă complexă și solicitantă, gândită să le pună la încercare nu doar rezistența fizică, ci și echilibrul mental, concentrarea și capacitatea de colaborare în cadrul triburilor.

7 Faimoși și 7 Războinici s-au întrecut în seara aceasta pentru mult râvnita imunitate. Concurenții au luptat pentru continuitate și au dat totul în jocurile din această seară. Cei care au câștigat totemul și-au asigurat drumul mai departe în competiția celui mai dur show din România. Formula echipelor este tot mai strânsă, iar zilele care trec se resimt tot mai puternic asupra Războinicilor și Faimoșilor.

Adi Vasile a explicat regulile pentru proba de astăzi pentru concurenții ambelor echipe:

„Multe promisiuni înainte de joc, înaintea unui joc foarte important. Pentru acest totem, pentru siguranță și pentru continuitate, vă veți lupta pe următorul traseu: imediat după start veți intra pe un ponton și veți traversa o piscină, apoi urmează o cățărare, o bârnă, un echilibru foarte lung, iar la final veți avea de făcut două lucruri. Veți arunca cu bețe în totemurile de pe masă, iar acestea trebuie să cadă în coșuri. Vor fi opt totemuri în total. După ce ați realizat acest lucru, veți continua aruncările cu săculeți de nisip, iar obiectivul va fi să doborâți toate cuburile aflate pe masă. Acela dintre voi care face primul acest lucru câștigă un punct, iar astăzi se joacă până la 10 pentru imunitate”, a spus Adi Vasile.

Citește și: Survivor 2026 liveblog, săptămâna 15. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote, în jocul pentru imunitate

Războinicii au fost cei care au ales primii. În prima rundă de confruntări au intrat pe traseu Alberto de la Războinici împotriva lui Gabi Tamaș din echipa Faimoșilor, Andreea de la Faimoși împotriva Biancăi, Maria de la Războinici împotriva Biancăi de la Faimoși, Olga de la Faimoși împotriva Patriciei de la Războinici, Ramona de la Războinici împotriva Patriciei de la Faimoși, Cristian de la Faimoși împotriva lui Gigi de la Războinici, iar Lucian de la Războinici împotriva lui Aris de la Faimoși.

Al 15-lea joc de imunitate a început cu confruntarea dintre Cristian și Gigi. Deși Cristi s-a împiedicat la bârnă și a fost nevoit să reia, acesta a reușit să recupereze rapid avansul lui Gigi. Proba totemurilor a fost extrem de strânsă, iar, chiar dacă nu a reușit din prima, la a doua aruncare Gigi a dărâmat toate cuburile dintr-o singură lovitură și a adus un punct pentru echipa Războinicilor.

Citește și: Războinicii au deschis săptămâna cu o victorie, însă miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote

Rând pe rând, echipele s-au întrecut în competiție. Ultima confruntare s-a dat între Olga de la Faimoși și Ramona de la Războinici. Imunitatea a fost adusă echipei Războinicilor de către Ramona. Jocul s-a încheiat după o evoluție echilibrată, iar în cele din urmă Războinicii au câștigat imunitatea, aducând-o în trib pentru a treia săptămână consecutiv.

Ce concurent a intrat în posesia colanului de imunitate

Faimoșii au intrat apoi în proba de imunitate individuală, luptând pentru colan. Bianca fusese câștigătoarea ediției anterioare.

Adi Vasile a explicat regulile: Faimoșii au concurat pe același traseu, însă finalul a fost diferit, presupunând aruncarea de cercuri pentru a dărâma totemurile. S-a jucat în sistem turneu, cu tragere la sorți.

Olga și Patricia au început lupta, iar Olga s-a calificat mai departe. Bianca și Aris au concurat, iar Aris a devenit primul semifinalist. Cristian și Gabi s-au confruntat, Gabi câștigând detașat. Olga și Andreea s-au duelat, iar Olga a mers mai departe.

În final, Gabi, Olga și Aris au rămas în lupta pentru colan. Olga a tras numărul 3 și a intrat direct în finală. Aris și Gabi s-au duelat, iar Gabi a câștigat.

Finala s-a dat între Olga și Gabi. Deși șansele păreau mici pentru Olga, aceasta a luptat până la capăt. Gabi a câștigat prima rundă, iar în a doua, deși a avut un start mai slab, a revenit și a câștigat colanul de imunitate, asigurându-și locul mai departe în competiție.

+39
Mai multe fotografii

Survivor România 2026 se vede în fiecare vineri de la 20:30, iar sâmbătă și duminică de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Războinicii au deschis săptămâna cu o victorie, însă miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote... Survivor 2026 liveblog, săptămâna 15. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote, în jocul pentru imunitate...
Înapoi la Homepage
AS.ro A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate…” A lipsit de la înmormântarea lui Mircea Lucescu și a rupt tăcerea: „Din păcate&#8230;”
Observatornews.ro EXPERIMENT: Cum funcționează butonul SOS din mașină și ce riscă cei care abuzează de sistemul de urgență EXPERIMENT: Cum funcționează butonul SOS din mașină și ce riscă cei care abuzează de sistemul de urgență
Antena 3 George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu George Simion a venit la hotelul unde are loc reuniunea PSD, la Timișoara. Ce mesaj i-a transmis Grindeanu

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-l pe Jason Statham într-un thriller exploziv, unde secretele ucid și acțiunea nu se oprește. Vezi acum The Beekeeper: Răzbunare iminentă
Citește și
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 15. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote, în jocul pentru imunitate
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 15. Miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote, în jocul pentru...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Războinicii au deschis săptămâna cu o victorie, însă miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote
Războinicii au deschis săptămâna cu o victorie, însă miza serii ridică tensiunea la cele mai înalte cote
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste rebelă
Afra Saraçoğlu, surprinsă de jurnaliști pe stradă. Cum arată în prezent actrița din Golden Boy – Dragoste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă”
Cum ocolesc primăriile reforma lui Bolojan: posturile dispar, oamenii rămân. „Nimeni nu pleacă acasă” Libertatea.ro
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să reuşească”
Marea dorinţă pe care Mircea Lucescu o avea de la fiul Răzvan, înainte să moară: “Sper să... AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor
Ultimul interviu al lui Mircea Lucescu! Marea neîmplinire a regretatului antrenor Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios
Risotto cremos cu sparanghel, ciuperci și mazăre. Un preparat gustos și sățios HelloTaste.ro
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!”
Nicuşor Dan, despre desemnarea unui premier PSD-AUR. „Asta nu voi face niciodată!” BZI
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE
Benzinarii mimează ieftinirea. Românii rămân cei mai arși la buzunare din UE Jurnalul
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din lume...
Meghan Markle, mărturisiri dure despre hărțuirea online: Timp de 10 ani am fost cea mai atacată persoană din... Kudika
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO
Prima țară din Europa care nu mai vrea să fie in NATO. Președintele a anunțat referendum pentru iesirea din NATO Redactia.ro
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
eMAG introduce de mâine o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii Observator
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație
Proprietățile medicinale ale apei de cocos. De ce să o incluzi în alimentație MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii
De ce trebuie să vorbim despre depresie în timpul sarcinii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi
Cartofi noi cu sparanghel, bacon și ouă fierte moi Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x