Survivor, 18 aprilie 2026. Cine a câștigat imunitatea în săptămâna 15. Ce probă au primit triburile

Descoperă cine a câștigat imunitatea, în ediția din 18 aprilie 2026 a emisiunii Survivor România.

În ediția din 18 aprilie 2026 a emisiunii Survivor, Faimoșii și Războinicii s-au reîntâlnit în Republica Dominicană pentru una dintre cele mai importante confruntări: jocul pentru imunitate. De această dată, Adi Vasile le-a pregătit o probă complexă și solicitantă, gândită să le pună la încercare nu doar rezistența fizică, ci și echilibrul mental, concentrarea și capacitatea de colaborare în cadrul triburilor.

Survivor, 18 aprilie 2026. Cine a câștigat imunitatea în săptămâna 15

7 Faimoși și 7 Războinici s-au întrecut în seara aceasta pentru mult râvnita imunitate. Concurenții au luptat pentru continuitate și au dat totul în jocurile din această seară. Cei care au câștigat totemul și-au asigurat drumul mai departe în competiția celui mai dur show din România. Formula echipelor este tot mai strânsă, iar zilele care trec se resimt tot mai puternic asupra Războinicilor și Faimoșilor.

Adi Vasile a explicat regulile pentru proba de astăzi pentru concurenții ambelor echipe:

„Multe promisiuni înainte de joc, înaintea unui joc foarte important. Pentru acest totem, pentru siguranță și pentru continuitate, vă veți lupta pe următorul traseu: imediat după start veți intra pe un ponton și veți traversa o piscină, apoi urmează o cățărare, o bârnă, un echilibru foarte lung, iar la final veți avea de făcut două lucruri. Veți arunca cu bețe în totemurile de pe masă, iar acestea trebuie să cadă în coșuri. Vor fi opt totemuri în total. După ce ați realizat acest lucru, veți continua aruncările cu săculeți de nisip, iar obiectivul va fi să doborâți toate cuburile aflate pe masă. Acela dintre voi care face primul acest lucru câștigă un punct, iar astăzi se joacă până la 10 pentru imunitate”, a spus Adi Vasile.

Războinicii au fost cei care au ales primii. În prima rundă de confruntări au intrat pe traseu Alberto de la Războinici împotriva lui Gabi Tamaș din echipa Faimoșilor, Andreea de la Faimoși împotriva Biancăi, Maria de la Războinici împotriva Biancăi de la Faimoși, Olga de la Faimoși împotriva Patriciei de la Războinici, Ramona de la Războinici împotriva Patriciei de la Faimoși, Cristian de la Faimoși împotriva lui Gigi de la Războinici, iar Lucian de la Războinici împotriva lui Aris de la Faimoși.

Al 15-lea joc de imunitate a început cu confruntarea dintre Cristian și Gigi. Deși Cristi s-a împiedicat la bârnă și a fost nevoit să reia, acesta a reușit să recupereze rapid avansul lui Gigi. Proba totemurilor a fost extrem de strânsă, iar, chiar dacă nu a reușit din prima, la a doua aruncare Gigi a dărâmat toate cuburile dintr-o singură lovitură și a adus un punct pentru echipa Războinicilor.

Rând pe rând, echipele s-au întrecut în competiție. Ultima confruntare s-a dat între Olga de la Faimoși și Ramona de la Războinici. Imunitatea a fost adusă echipei Războinicilor de către Ramona. Jocul s-a încheiat după o evoluție echilibrată, iar în cele din urmă Războinicii au câștigat imunitatea, aducând-o în trib pentru a treia săptămână consecutiv.

Ce concurent a intrat în posesia colanului de imunitate

Faimoșii au intrat apoi în proba de imunitate individuală, luptând pentru colan. Bianca fusese câștigătoarea ediției anterioare.

Adi Vasile a explicat regulile: Faimoșii au concurat pe același traseu, însă finalul a fost diferit, presupunând aruncarea de cercuri pentru a dărâma totemurile. S-a jucat în sistem turneu, cu tragere la sorți.

Olga și Patricia au început lupta, iar Olga s-a calificat mai departe. Bianca și Aris au concurat, iar Aris a devenit primul semifinalist. Cristian și Gabi s-au confruntat, Gabi câștigând detașat. Olga și Andreea s-au duelat, iar Olga a mers mai departe.

În final, Gabi, Olga și Aris au rămas în lupta pentru colan. Olga a tras numărul 3 și a intrat direct în finală. Aris și Gabi s-au duelat, iar Gabi a câștigat.

Finala s-a dat între Olga și Gabi. Deși șansele păreau mici pentru Olga, aceasta a luptat până la capăt. Gabi a câștigat prima rundă, iar în a doua, deși a avut un start mai slab, a revenit și a câștigat colanul de imunitate, asigurându-și locul mai departe în competiție.

