Survivor, 19 aprilie 2026. Ce concurent a fost eliminat după duel și ce anunț a făcut Adi Vasile despre unificarea triburilor

Înainte de momentul eliminării, concurenții au împărtășit câteva dintre gândurile lor. Olga a declarat că s-a trezit destul de nervoasă și chiar și-a pregătit bagajele, fiind convinsă că s-ar putea să fie eliminată de către colegii ei.

Publicat: Duminica, 19 Aprilie 2026, 21:27 | Actualizat Duminica, 19 Aprilie 2026, 23:40

De cealaltă parte, Războinicii și-au început ziua mult mai liniștit. Gigi a pregătit mâncare pentru colegii săi, iar atmosfera a fost una relaxată înainte de ziua de Consiliu. Acesta le-a gătit fasole, contribuind la o stare de spirit pozitivă în tabără.

În paralel, în Exil, Maria Godină a povestit câteva dintre gândurile sale de când a rămas singură. Faimoșii au avut de luat o decizie grea în această seară: pe cine vor trimite la duel. Olga a declarat că, dacă ar fi să fie votată, și-ar dori să intre într-un duel cu o fată. Războinicii au discutat și ei intens strategia, iar Ramona a adus în discuție un totem pe care intenționa să-l folosească în seara Consiliului. Rând pe rând, concurenții celor două triburi s-au pregătit pentru Consiliul tribal.

Adi Vasile a oferit mai multe informații despre ceea ce urmează pentru cele două triburi:
„Unificarea celor două triburi se va produce curând. La finalul săptămânii trecute, porțile Exilului s-au deschis pentru concurenții care vor pierde duelul până la momentul unificării. Marian este primul concurent care se află în Exil, iar în această seară vom afla numele celui de-al doilea concurent care va merge acolo. Cei doi vor trebui să supraviețuiască și, la un moment dat, să se lupte pentru a reveni, de această dată, în tribul unificat. Acum este momentul ca cele două triburi să intre.”

Cel de-al 15-lea Consiliu tribal din acest sezon a adus momente neașteptate. Rând pe rând, concurenții și-au exprimat voturile în mod anonim. Înainte de deschiderea urnei, Adi Vasile a întrebat dacă cineva dorește să spună ceva.

Ramona, din tribul Războinicilor, a decis să folosească totemul și să-l salveze pe Cristian din echipa Faimoșilor.

Războinicii au declarat că decizia este una strategică. Cristian, salvat de Războinici, și Gabi, care deține colanul de imunitate, nu au fost trimiși la duel.

În urma voturilor din urnă, Olga a fost primul concurent desemnat pentru duel. Gabi, purtătorul colanului de imunitate, a fost cel care a făcut a doua nominalizare, alegând-o pe Andreea.

Adi Vasile a explicat proba pentru cele două concurente:
„Urmează să vă duelați. Imediat după start, veți începe cu o bârnă foarte lungă, urmată de un postament cu două obstacole pe care va trebui să le îndepărtați. Veți continua cu un labirint destul de lung, iar la final veți avea săculeți de nisip, pe care trebuie să-i aruncați astfel încât să dărâmați toate semipiramidele inversate de pe masă. Prima care reușește acest lucru câștigă un punct. Astăzi se joacă până la două puncte.”

Andreea și Olga s-au îndreptat apoi către start. Tensiunea creștea pe măsură ce timpul trecea, iar concurentele s-au pregătit pentru duelul de eliminare. Duelul strâns a fost câștigat de Andreea, care merge mai departe în competiția Survivor.

La finalul duelului, Adi Vasile i-a explicat Olgăi că a primit o nouă șansă: aceea de a merge în Exil.

Deși temătoare în privința acestei etape, Olga s-a bucurat de oportunitatea de a rămâne în competiție. Ea s-a reîntâlnit cu Marian Godină în Exil, acolo unde vor petrece timpul împreună până la momentul unificării triburilor.

