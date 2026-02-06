Antena Căutare
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 5. Patru concurenți noi intră în competiție. Echipele luptă pentru jocul de recompensă

Noi provocări vor pune la încercare echipele în săptămâna 5 din Survivor România 2026. Noi concurenți intră în competiția din Republica Dominicană, iar Faimoșii și Războinicii sunt luați prin surprindere de un joc dur pentru recompensă. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Publicat: Vineri, 06 Februarie 2026, 10:00 | Actualizat Vineri, 06 Februarie 2026, 15:07
Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Survivor 2026 liveblog, 6 februarie

  • 14:00

Cei patru concurenți noi așteaptă cu nerăbdare să se alăture echipelor pe teren. Deși viața din junglă nu este ușoară, aceștia speră că se vor adapta rapid la astfel de condiții.

„Acasă nu dorm pe scândură, dar m-am trezit foarte bine, cu spatele îndreptat”, va preciza Marian Godină. Pe de altă parte, Andreea este dornică să participe la provocările din Republica Dominicană. „Nu-mi mai doresc nicio zi în Exil. Vreau să merg pe traseu”, a evidențiat ea.

  • 12:00

Războinicii și Faimoșii se pregătesc pentru o nouă probă solicitantă. Concurenții aflați în Exil sunt gata de intrarea în show, iar coechipierii lor cu mai multă experiență, așteaptă cu nerăbdare să vadă ce provocări noi vor apărea pentru ei.

Emoțiile și adrenalina vor atinge cote maxime pe traseu. Echipele vor depune eforturi uriașe pentru a obține miza uriașă a jocului.

  • 10:30

Faimoșii au avut parte de o pierde uriașă la finalul săptămânii 4. Marina Dina a fost eliminată din competiție, iar colegii au început să-i simtă lipsa încă din primele clipe. Deși au rămas mai puțini pe traseu, speranța că vor câștiga jocul pentru recompensă nu s-a stins.

Mai multe detalii despre evoluția echipelor din Republica Dominicană pot fi văzute pe rețelele sociale.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Vezi în AntenaPLAY primele imagini cu Marina Dina, după eliminarea de la Survivor. Nu rata episodul nou După Survivor, disponibil acum!
