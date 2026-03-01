Antena Căutare
Final imprevizibil de săptămână, diseară, la Survivor. Multă emoție la Consiliul Tribal și la Duelul de eliminare

Două luni de la momentul în care au lăsat în urmă confortul și au ales să facă parte din cea mai mare provocare a vieții lor. Săptămâni la rând în care au înțeles că pentru hrană și siguranță, trebuie să dea totul pe traseu.

Publicat: Duminica, 01 Martie 2026, 10:14
Final imprevizibil de săptămână, diseară, la Survivor cu multă emoție pentru cele două triburi, la Consiliul Tribal și la Duelul de eliminare!

Zile de competiție în care au demonstrat că niciun joc nu e prea dificil și că nicio probă nu îi poate opri din gândul spre trofeu. O nouă săptămână ajunge la final la Survivor, în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, însă emoțiile vor atinge noi cote!

Una dintre primele surprize, de ieri, au fost mesajele găsite pe insulă de cele două echipe care le-au permis să-i trimită pe Aris, respectiv Patrice, într-o misiune secretă. Cei doi au descoperit o masă copioasă cu resurse, dar și un idol al imunității și au decis să meargă înainte, echitabil, împărțind totul la doi. Cu toate acestea, povestea pentru triburi a fost puțin diferită! Oare cum vor impacta ei, cu această decizie, cursul jocului pe mai departe?

Pentru a doua săptămână la rând, Imunitatea a devenit roșie, după ce membrii echipei Faimoșilor au reușit să se impună fără probleme reale la joc. Cu un Gabi Tamaș care a adus punctul final, totemul le-a revenit în trib și le-a dat o siguranță – că nu ei vor avea de votat sau de asistat la Duel!

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 8. Aventura continuă cu răsturnări de situație și limite depășite

Final imprevizibil de săptămână, diseară, la Survivor cu multă emoție pentru cele două triburi, la Consiliul Tribal și la Duelul de eliminare!

De cealaltă parte, Războinicii și-au acceptat înfrângerea și au vrut să obțină Imunitatea personală pentru a fi liniștiți la gândul eliminării. Cel care s-a impus a fost Alberto, iar acesta va avea o misiune grea diseară – va trebui să trimită pe cineva la luptă!

Victoriile s-au împărțit în această etapă – câte una pentru fiecare trib! Cine va fi în avantaj, la jocul pentru o nouă recompensă, pentru hrană – vedem curând!

Tot atunci, la Consiliu, Adi Vasile va oferi informații importante! Dar îi va ghida pe concurenți și spre votul care va decide Duelul de eliminare. Tensiunea va fi la fiecare pas, iar imaginile vor captiva, încă o dată!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Survivor 2026 liveblog, săptămâna 8. Final imprevizibil de săptămână, cu emoții mari pentru cele două triburi...
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 8. Aventura continuă cu răsturnări de situație și limite depășite
Survivor 2026 liveblog, săptămâna 8. Aventura continuă cu răsturnări de situație și limite depășite
