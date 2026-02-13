Survivor 2026 liveblog, săptămâna 6. Adi Vasile dă startul pentru „un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură”

Concurenții din Republica Dominicană, nevoiți să înfrunte surprizele din săptămâna 6 de la Survivor România. Faimoșii și Războinicii au de trecut peste provocări neașteptate. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Survivor 2026 liveblog, 13 februarie

Descoperă cele mai noi informații despre emisiune în acest liveblog Survivor 2026!

14:00

Articolul continuă după reclamă

Survivor. Faimoși vs Războinici revine de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu noi întâmplări în cele două echipe. Cu plecări care apasă, membri noi care au schimbat total energia și cu probe din ce în ce mai dificile, viața acestora în Republica Dominicană trebuie urmărită, la fiecare minut.

12:00

Serile de vineri marchează startul unui nou weekend, dar mai ales unei noi etape din cel mai dur format de televiziune. Adi Vasile e pregătit să complice regulile jocului, anunțând că dă startul pentru „un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură”.