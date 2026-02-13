Survivor 2026 liveblog, săptămâna 6. Războinicii au câștigat recompensa! Ce decizie au luat

Concurenții din Republica Dominicană, nevoiți să înfrunte surprizele din săptămâna 6 de la Survivor România. Faimoșii și Războinicii au de trecut peste provocări neașteptate. Show-ul suprem al supraviețuirii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Survivor 2026 liveblog, 13 februarie

Descoperă cele mai noi informații despre emisiune în acest liveblog Survivor 2026!

23:20

Articolul continuă după reclamă

Bucurie mare în tabăra Războinicilor. Au câștigat recompensa. Patul din junglă le provoacă o mare satisfacție. Concurenții au decis cine îl va folosi în prima noapte.

23:00

Jocul de recompensă a ajuns la egalitate. Jocul de Ștafetă va decide cine va câștiga marea recompensă din această ediție.

22:30

Luptă pe viață și pe foame! Faimoșii și Războinicii dau totul pentru recompensă! Patul mult visat și mâncarea îi împing la limită pe concurenți.

20:30

Săptămâna 6 din Survivor România a început chiar acum pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Cele mai bune momente ale serii pot fi vizionate și pe canalul oficial de YouTube al emisiunii.

18:00

În tribul Războinicilor, nu mai e loc de liniște de când a sosit Vicențiu (CAV), iar în această seară încep urmările. Ce decizii au luat Nicu, Kaan și Adi Petre, ce părere vor avea Patrice sau Ramona? Și ce-l va face pe CAV să declare: ”aceste presiuni pe care le fac asupra mea îmi arată caracterul lor. Am să-i supun la stimuli, de câte ori am ocazia”, urmează să descoperim.

Un lucru e cert – totul trebuie lăsat în trib, deoarece pe teren nu va fi loc de scuze! Acolo se caută forță totală și concentrare la fiecare pas.

16:00

Duminica trecută, din echipa albastră, în urma Duelului de Eliminare a plecat spre România Niky, iar colegii vor admite că începe să le fie dor.

„Azi simțim lipsa lui Niky”, va mărturisi Patrice, în timp ce Bianca nu va uita că a fost ca o fiică pentru fosta ei colegă.

De cealaltă parte, sosirea Biancăi Giurcanu va fi comentată de Aris: ”am fost surprins când a zis Adi că o să vină încă o persoană. Când am văzut că este Bianca, am fost plăcut surprins. O știu de ceva timp”. Cum va fi pentru ea pe traseu, rămâne de văzut, mai ales că prima noapte, aparent, îi va fi prielnică: ”m-am odihnit destul de bine. Cred că o să mă adaptez destul de ușor”.

14:00

Survivor. Faimoși vs Războinici revine de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu noi întâmplări în cele două echipe. Cu plecări care apasă, membri noi care au schimbat total energia și cu probe din ce în ce mai dificile, viața acestora în Republica Dominicană trebuie urmărită, la fiecare minut.

12:00

Serile de vineri marchează startul unui nou weekend, dar mai ales unei noi etape din cel mai dur format de televiziune. Adi Vasile e pregătit să complice regulile jocului, anunțând că dă startul pentru „un nou capitol într-o competiție care devine tot mai dură”.