Survivor, 22 mai 2026. Cine a câștigat jocul căpitanilor. Ce concurenți au primit dreptul de a-și forma echipele

O nouă săptămână intensă la „Survivor România” aduce jocul căpitanilor și probe de echilibru dificile. Andreea devine câștigătoarea jocului de recompensă, după o confruntare strânsă cu Maria.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 21:47 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 21:47
A început o nouă săptămână intensă pentru concurenții de la „Survivor România”. Astăzi s-au ales căpitanii celor două echipe, iar așa cum Adi Vasile a spus la începutul emisiunii, jocul de azi a fost unul de recompensă.

Survivor, 22 mai 2026. Cine a câștigat jocul căpitanilor

„Se vor lupta două echipe, iar acele echipe vor fi conduse de doi căpitani. Ca să aflăm căpitanii, urmează în curând să jucăm jocul căpitanilor”, a spus Adi Vasile.

„Discuțiile au fost făcute. Vă readuc aminte, urmează jocul căpitanilor. Finaliștii vor fi căpitanii jocului pentru recompense, iar câștigătorul va alege primul. Jocul căpitanilor de astăzi arată în felul următor: veți sta cu un picior în echilibru pe acel postament de lemn, iar la semnalul meu, cu celălalt picior veți apăsa pe acea placă de lemn. La capătul ei va sta un cilindru. Obiectivul este foarte clar: păstrați cilindrul în echilibru. Ultimii doi sunt căpitanii, câștigătorul alege primul”, a explicat Adi Vasile.

Concurenții s-au pregătit apoi pentru probă și s-au urcat pe postamentul de lemn, începând un joc dificil de echilibru, sub soarele arzător din Republica Dominicană. Cei 10 concurenți au pornit încrezători în această probă, însă doar doi au reușit să devină căpitani.

Ce concurenți au primit dreptul de a-și forma echipele

Deși au trecut prin multe probe dificile, concurenții au rămas ambițioși. Abi a fost primul concurent eliminat din joc, pierzând șansa de a deveni căpitan al unei echipe. Al doilea care a pierdut controlul a fost Lucian. Cei doi căpitani de la jocul anterior de recompensă au fost de data aceasta primii eliminați.

Patricia a fost și ea la un pas de a se dezechilibra, însă a reușit să păstreze cilindrul în echilibru. Cristian a fost al treilea concurent eliminat din cursa pentru titlul de căpitan, iar Gigi părea plin de voie bună, dar a ieșit la scurt timp din competiție.

„Mai stăteam, dar vreau să las fetele să aleagă”, a spus Gigi.

La următorul nivel al jocului, fetele rămase în competiție au fost nevoite să închidă ochii. Patricia și Bibi au ieșit rapid din joc, urmate de Bianca la scurt timp, iar Raluca a părăsit și ea competiția.

Finalistele au fost Maria și Andreea, iar lupta s-a dat pentru avantajul de a alege prima concurenta. Ambele fete au mai fost căpitane anterior.

Următoarea etapă a presupus ca ele să rămână cu ochii închiși, dar cu mâinile perfect întinse deasupra capului, menținând cilindrul în echilibru. Din păcate, Maria s-a dezechilibrat, iar Andreea a fost cea care a câștigat jocul căpitanilor.

