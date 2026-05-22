Survivor, 22 mai 2026. Cum a justificat Gabi Tamaș nominalizarea lui Aris. Ce regrete a avut după eliminarea sa din competiție

O nouă săptămână plină de suspans la Survivor România 2026. Concurenții rămași în competiție trec prin provocări intense, tensiuni și reacții emoționante după eliminarea lui Aris Eram.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 22 Mai 2026, 21:04 | Actualizat Vineri, 22 Mai 2026, 21:04
O nouă săptămână plină de suspans a început pentru concurenții de la „Survivor România”. Totuși, aceștia se confruntă în continuare cu situații dificile și tensiuni tot mai mari în competiție. Cei 10 concurenți rămași în luptă se pregătesc pentru o nouă provocare, însă unii dintre ei par tot mai afectați de resentimentele acumulate.

Survivor, 22 mai 2026. Cum a justificat Gabi Tamaș nominalizarea lui Aris

Anterior, Lucian Popa a fost salvat din nou de la eliminare, în timp ce Aris Eram a pierdut confruntarea și a fost trimis acasă. De cealaltă parte, Gabi Tamaș, cel care l-a trimis pe Aris la jocul pentru rămânerea în competiție, pare că își reanalizează strategia, iar decizia luată nu mai pare la fel de inspirată.

„M-am axat greșit, mai bine mă axam invers. Să pot să mă mai agăț de ceva, de competiție”, a spus acesta.

Lucian Popa s-a remontat rapid după confruntarea cu Aris Eram, însă Gabi Tamaș pare mai puțin împăcat cu modul în care au evoluat lucrurile în ultima confruntare.

„Când am aruncat acele vorbe, că cei mai buni să plece acasă, accentuându-le, lumea mi-a luat vorbele și s-a axat pe lucrurile astea. Să știți foarte bine, dacă insiști pe anumite vorbe ale unei persoane în fiecare zi, o să ajungă la vorbele tale. Eu m-am axat pe chestia asta și am văzut că m-am axat greșit. Mai bine mă axam invers, să stea persoanele bune aici, mă refer la sportivi”, a declarat acesta.

Patricia Vizitiu a considerat că a fost o decizie grea pentru Gabi Tamaș, însă Aris Eram a reușit să gestioneze situația cu maturitate. Au existat și concurenți afectați de plecarea lui Aris, precum Bianca Stoica, care a izbucnit în lacrimi la aflarea rezultatului duelului cu Lucian Popa. Totuși, Aris s-a bucurat de experiența competiției până în ultimul moment.

Mesajul lui Aris Eram după eliminarea de la Survivor România

După eliminarea de la „Survivor România”, Aris a transmis un mesaj pe conturile sale de social media:

„Ce experiență minunată! Chiar dacă drumul meu în această competiție se oprește aici, am învățat enorm despre relațiile între oameni, despre prietenie și încredere, despre mine și despre supraviețuire. Ceea ce este foarte important la 22 de ani. Le mulțumesc mult colegilor și telespectatorilor”, a scris tânărul pe Instagram.

Cei 10 concurenți rămași în competiție se pregătesc acum pentru o nouă etapă plină de provocări. Aceștia își doresc să își depășească limitele, să demonstreze că pot rezista în orice condiții și că pot face față oricărei provocări. După etapa de Unificare, au rămas doar zece concurenți în lupta pentru titlul suprem și marele premiu. Curajoșii care continuă drumul spre finala acestui sezon trăiesc la maximum fiecare zi rămasă din competiție.

