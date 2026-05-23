Survivor, 23 mai 2026. Ce provocare i-a dat Gabi Tamaș lui Lucian Popa, de față cu toți din trib! Ce a urmat

Gabi Tamaș i-a dat lui Lucian Popa o provocare neașteptată, în ediția din 23 mai 2026 a emisiunii Survivor. Descoperă care a fost reacția acestuia, dar și ce a urmat.

O nouă zi a început în forță pentru concurenții de la Survivor! În timp ce ceilalți dormeau, Ramona Micu a stat Bianca Giurcanu, subiectul fiind colanul de Imunitate.

„Așteptăm să vedem ce se întâmplă, suntem dornice de colan, ca de fiecare dată, dar suntem conștiente de șansele pe care le avem, însă le jucăm până la final și vedem ce se va întâmpla”, a zis Ramona.

Ulterior, după ce toți ceilalți concurenți s-au trezit și au început să mănânce, ceva complet neașteptat s-a întâmplat. În timp ce toată lumea se gândea la colanul de Imunitate, Gabi Tamaș avea cu totul și cu totul altceva în minte. Descoperă ce provocare i-a dat lui Lucian Popa, în ediția din 23 mai 2026 a emisiunii Survivor.

Ce provocare i-a dat Gabi Tamaș lui Lucian Popa, în ediția din 23 mai 2026 a emisiunii Survivor. Ce a urmat

De față cu toți, Gabi Tamaș a anunțat că nu are de gând să lupte pentru colanul de Imunitate, lansând totodată o provocare pentru Lucian Popa: „Știți de ce nu trag la colan săptămâna asta? Vreau la duel cu Luci! Un duel în doi”.

„Ce să zic, vedem dacă iau colanul”, a zis acesta, îngândurat.

„Fiindcă m-a provocat e posibil să vrea să mă scoată din joc, altfel nu înțeleg de ce m-ar fi provocat să intru cu el la duel, pentru că, acolo, unul dintre noi pleacă acasă”, a zis Lucian Popa la testimonial.

Acesta a fost momentul în care Gigi Nicolae și-a adus aminte că, într-o ediție precedentă, Lucian a fost cel care și-a exprimat dorința de a intra la duel cu Gabi Tamaș, dar acesta din urmă avea deja colanul de Imunitate.

„E șansa ta! Gabi a zis că nu mai trage la colan, nu mai trage nici tu. Dacă tot ai zis că vrei la duel, atunci nu mai trage nici tu la colan, ca să intri cu Gabi la duel”, a sugerat Gigi Nicolae.

Lucian Popa a ales să rămână tăcut și să își consume nuca de cocos, fără să dezvăluire ce are de gând să facă, de fapt.

Gabi Tamaș totuși nu s-a lăsat și a insistat cu provocarea lansată lui Lucian Popa: „Vreau să intrăm la duel amândoi”.

„A lansat provocarea, dar Gabi avea imunitatea. Acum, când i s-a pus șansa pe tavă, cam dă înapoi”, a fost de părere Ramona.

Lucian Popa a stat în continuare tăcut și nu a părut încântat de propunerea primită. Toți din trib au încercat să își dea seama care va fi decizia acestuia: „M-au provocat, m-au îndemnat să renunț la colan și să mă lupt la duel cu el. Am curaj să mă duc la duel”.

„Mai bine să încheiem acum rivalitatea dintre mine și tine! Cine rămâne atunci rămâne, cine pleacă, va pleca”, a zis Gabi Tamaș.

„Ajung până în punctul ăsta ca să îmi fac orgoliul?!”, a fost replica lui Lucian, care a arătat că ar lupta pentru colanul de Imunitate.

„Tu nu înțelegi că vei fi votat, dacă nu iei colanul?!”, i-a zis Gabi Tamaș.

Apoi, toți concurenții au început să se pregătească pentru întâlnirea cu Adi Vasile.

