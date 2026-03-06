Survivor, 6 martie 2026. Faimoșii și Războinicii, confruntare dură! Cine a câștigat jocul de recompensă și ce a oferit Adi Vasile

Triburile de la Survivor s-au confruntat din nou! Descoperă cine a câștigat jocul de recompensă, în ediția din 6 martie 2026.

În ediția 25 a emisiunii Survivor, din 6 martie 2026, Faimoșii și Războinicii au început o nouă etapă din aventura lor din Republica Dominicană și s-au întrecut la jocul pentru recompensă. Descoperă în rândurile de mai jos cine a câștigat jocul de recompensă, dar și ce a oferit Adi Vasile învingătorilor.

Vă reamintim faptul că, data trecută, Adrian Kaan a fost la duel cu Nicu Grigore și, la scurt timp după începerea probei, acesta s-a accidentat extrem de dureros. Concurentul a avut nevoie de ajutor din partea medicilor, lucru ce i-a întristat și i-a îngrijorat pe toți. Tot în ediția trecută, Aris a folosit colanul de imunitate ca să îl țină în joc pe Beleuț, o mutare strategică ce ar putea duce la eliminarea unui concurent mai puternic.

Faimoșii au stat la sfat și și-au pus la cale următoarele strategii de joc, încercând să anticipeze mișcările rivalilor și încercând să joace cât mai deștept următorii pași. Nici Războinicii nu au stat degeaba, ci au încercat să anticipeze mișcările Faimoșilor.

„Pentru noua săptămână plecăm cu o strategie nouă”, a fost de părere Alberto Hangan.

„Vedem ce o să fie astăzi, trebuie să mergem și să câștigăm”, a zis Gabriel Tamaș, în ediția din 6 martie 2026 a emisiunii Survivor.

Faimoșii au pus ochii pe Beleuț, dar se pare că nici Războinicii nu au o părere bună despre Beleuț, căci s-au născugt to felul de discuții în tribul bandanelor albastre.

„Beleuț e ca o pestă și trebuie eliminat”, a zis Ramona la testimonial.

Faimoșii și Războinicii s-au întrecut la joc! Cine a câștigat recompensa, în ediția de vineri, 6 martie 2026

Cele două triburi s-au întâlnit cu Adi Vasile ca să afle ce surprize îi așteaptă astăzi.

„O nouă săptămână la Survivor, un nou joc! Bine ați venit! La duelul de eliminare pe care Războinicii l-au avut între Kaan și Nicu, la scorul de 1-1, din păcate, Nicu s-a accidentat și nu a putut să continue. Nu am putut încheia duelul, acesta este motivul pentru care nicio flacără nu s-a stins, pentru prima oară la Survivor! Nicu este la investigații medicale, vom vedea ce vor decide medicii.

Din păcate vă pot spune din experiență proprie că accidentările fac parte din sport, fac parte din sport. Se întâmplă și astfel de lucruri. Cea mai interesantă și bună poveste este cum merge tribul, cum merge echipa mai departe!”, a zis Adi Vasile.

Alberto Hangan și Kaan s-au certat cu Beleuț de față cu toți și s-a ajuns chiar la replici dure și intimidări.

„Am format o bestie și trebuie să o eliminăm. A venit momentul să acționăm”, a fost de părere Ramona Micu.

Ulterior, concurenții au aflat despre miza jocului de recompensă din ediția de vineri, 6 martie 2026.

„Primul joc din această săptămână este sub această cupolă, este jocul vostru de recompensă! Ați avut recompense foarte bune săptămâna trecută. Este o recompensă la care nici nu visați, dar cu siguranță o să vă aduceți aminte de ea, dar ea merge doar la cei care câștigă jocul de astăzi! Războinici, Faimoși, recompensa voastră de astăzi constă în următoarele: salată Caesar cu pui, dulciuri, o băutură carbogazoasă și toate le veți face la spa!”, a fost anunțul făcut de Adi Vasile, ce a adus multă uimire concurenților.

Totuși, lucrurile frumoase vin și cu un preț pe măsură, la Survivor:

„Pentru recompensa de săptămâna aceasta trebuie să trageți foarte tare și o veți face astfel: veți pleca pe următorul traseu, veți sări în apă, ieșiți pe platformă și mergeți până în zona una trebuie să vă cățărați! Veți continua traseul întorcându-vă pe mal și urmează o bârnă foarte instabilă. Trebuie să fiți foarte atenți acolo, trecând de ea veți ajunge să săriți din nou în apă și veți ajunge din nou pe mal, unde vă așteaptă și partea finală. Acolo veți avea patreu discuți cu care va trebui să dărâmați cele patru bețe care sunt în fața voastră! Acela dintre voi care face asta primul este cel care aduce un punct și jocul de astăzi este până la zece!”, a zis Adi Vasile.

Echipele s-au sfătuit, și-au făcut strategiile și a urmat desemnarea echipelor rivale. Proba a început în forță, căci recompensa pusă la bătaie de Adi Vasile a adus un plus de motivație pentru toți! S-a luptat umăr la umăr, s-a lăsat cu doze uriașe de adrenalină și s-au depus eforturi uriașe. Spre final, Faimoșii aveau 9 puncte, iar Războinicii aveau 8 puncte.

La ultima tură, Maria s-a întrecut Andreea și a fost o cursă de-a dreptul nebună! Faimoșii au câștigat recompensa, iar Războinicii au pierdut la mustață!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.