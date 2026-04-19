Survivor, lider de audiență. Diseară, echipele vor lupta pentru cea mai emoționantă miză

Diseară, echipele vor lupta pentru cea mai emoționantă miză, comunicarea și un nou concurent din tribul Faimoșilor va ajunge în Exil, după eliminare! Survivor, lider de audiență!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Aprilie 2026, 10:00 | Actualizat Duminica, 19 Aprilie 2026, 10:02
Diseară, echipele vor lupta pentru cea mai emoționantă miză, comunicarea și un nou concurent din tribul Faimoșilor va ajunge în Exil, după eliminare! | Antena 1

O săptămână în care Războinicii demonstrează că și-au dozat mai bine energia, în care Faimoșii caută cu o mare dorință revenirea.

Diseară, echipele vor lupta pentru cea mai emoționantă miză

O etapă în care Exilul începe să-și facă simțită prezența. O competiție în care necunoscutul rămâne cea mai mare provocare. Survivor a fost aseară pe primul loc în clasamentul audiențelor și continuă în această seară, de la ora 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, cu noi provocări de neratat.

După ce vineri seara, membrii echipei albastre au reușit o victorie fără mari emoții, seara trecută a marcat o continuare a acestei povești! Războinicii au câștigat, încă o dată, imunitatea și au demonstrat că traversează una dintre cele mai bune perioade ale lor, de la start și până în prezent. Învinși, Faimoșii au dat lupta pentru Imunitate personală într-un traseu complex care i-a provocat, dus la capăt, până la urmă, de Gabi Tamaș. Acesta va trebui să ia o decizie importantă în doar câteva ore.

Survivor, lider de audiență

Ediția Survivor de sâmbătă seara a fost urmărită cu emoție și suspans, fiind lider de audiență! Conform datelor oferite de Fifty5Blue, în intervalul 19:58 – 23:27, la nivelul publicului comercial cu vârste cuprinse între 21 şi 54 de ani, Antena 1 a înregistrat 4.3 puncte de rating şi 18.8% cotă de piaţă, față de locul 2, ocupat de PRO TV care avea 3.5 puncte de rating și 15.3% cotă de piață, cu Filmul PRO.

Ierarhia se păstrează şi la nivelul publicului urban, unde Antena 1 a condus clasamentul cu 5.2 puncte de rating și 16.7% cotă de piață, în timp ce locul 2, PRO TV, avea 3.5 puncte de rating și 11.1% cotă de piață.

La nivelul publicului național, Antena 1 a avut 5.5 puncte de rating și 17.2% cotă de piață, în timp ce locul 2 avea 4.6 puncte de audiență și 14.6% cotă de piață. În minutul de maximă audiență, de la ora ora 22:01, peste 1.2 milioane de telespectatori erau cu ochii pe show-ul lor preferat.

În această seară, lupta continuă pentru miza care le aduce concurenților fericire, emoție și, de multe ori, lacrimi – comunicarea cu cei dragi! Toate jocurile în care a putut fi obținută această șansă au fost câștigate, până acum, de Războinici. Pot ei să ducă mai departe tradiția?

Tot atunci, un nou concurent din tribul Faimoșilor va pierde Duelul și va afla că nu pleacă acasă, ci în Exil, unde va sta până va obține o nouă șansă pentru a reveni în show!

Nu ratați nicio ediție Survivor! Show-ul poate fi urmărit în fiecare vineri, de la 20:30, sâmbătă și duminică, de la 20:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Sursa: Fifty5Blue

Copyright:ARMADATA S.R.L.

Date prelucrate de catre departamentul Research Antena Group

Analiza este facuta pe target-urile 21-54 Urban, Urban ALL și Național

Perioada 18 aprilie 2026
Citește și
