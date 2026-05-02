Survivor, 2 mai 2026. Cine a câștigat imunitatea în săptămâna 17

Faimoșii și Războinicii s-au întrecut din nou, în cadrul unui joc cu multă adrenalină! Descoperă cine a câștigat imunitatea, în ediția din 2 mai 2026 a emisiunii Survivor România.

Publicat: Sambata, 02 Mai 2026, 13:07 | Actualizat Duminica, 03 Mai 2026, 11:44
Gabi Tamaș

În ediția din 2 mai 2026, Faimoșii și Războinicii s-au reîntâlnit în Republica Dominicană pentru una dintre cele mai importante confruntări: jocul pentru imunitate.

Adi Vasile le-a pregătit o probă complexă și solicitantă, gândită să le pună la încercare nu doar rezistența fizică, ci și echilibrul, concentrarea și capacitatea de colaborare în cadrul triburilor.

Jocul pentru colan devine unul foarte important. Fiecare detliu contează. Fiecare decizie cântărește. Nu este loc de ezitări.

Concurenții s-au întrecut pentru a câștiga imunitatea și a-și asigura încă cel puțin o săptămână în competiție. Formula echipelor este tot mai strânsă, iar emoțiile și nerăbarea se resimt tot mai puternic atât asupra Războinicilor cât și a Faimoșilor.

După ce au extras bilețelele, și-au aflat oponenții: Maria împotriva Ramonei, Andreea împotriva Biancăi, Aris împotriva lui Lucian, Gigi împotriva lui Gabi, Bianca împotriva lui Marian și Patricia împotriva lui Cristian. Fiecare are câte două vieți.

Maria și Ramona au fost primele care s-au confruntat. Deși lupta a fost strânsă, Maria și-a menținut cele două vieți, iar Ramona a rămas numai cu una. A doua confruntare le-a adus la start pe Andreea și Bianca G. Ambele foste faimoase s-au luptat în tribul unificat. Andreea a câștigat două vieți, iar Bianca a rămas cu una. La start au urmat Aris și Lucian. Deși Aris a pornit cu un avantaj mare, nu a reușit să bage cele trei discuri în plasă. Aris a rămas cu o viață, iar Lucian a câștigat două vieți.

Următoarea confruntare a fost cea dintre Gabi și Gigi. Deși Gabi a pornit cu un avantaj foarte mare. precizia cu care Gigi a aruncat discurile i-a adus acestuia două vieți. Gabi a rămas cu o singură viață. Următorii concurenți au fost Bianca și Marian. Cei doi au pornit umăr la umăr, dar Marian a reușit să rămână cu cele două vieți. Patrice și Criastian au urmat la joc. Cristian s-a dezechilibrat de două ori și timpul scurs este în favoarea lui Patrice. Patrice câștigă în fața lui Cristian și rămâne cu cele două vieți.

În a doua etapă a concursului concurenții se luptă încrucișat. Primele au fost Bianca G și Ramona. Ambele au pierdut când au fost prima dată pe traseu, așa că fiecare mai are o singură viață. Confruntarea este decisivă pentru ele. După o luptă strânsă la aruncarea discului, Ramona reușește să meargă mai departe.

Andreea și Maria au fost următoarele care s-au confruntat pentru șansa de a merge mai departe. Ambele cu câte două vieți. După o competiție strânsă, aruncare discului le-a departajat încă o dată. Maria a rămas cu două vieți, iar Andreea merge mai departe doar cu una.

A urmat întrecerea din Aris și Gabriel. Cei doi au plecat foarte hotărâți pentru că au numai o sngură viață fiecare. Aris deși s-a dezechilibrat, a reușit să termine cu bine mersul pe bârnă. Diferența a făcut-o aruncarea discurilor. Gabi a aruncat foarte bine și merge mai departe în lupta pentru colan, în timp ce Aris este eliminat.

Lucian și Gigi au urmat. Lucian a ajuns la bârnă, iar Gigi nu trecuse încă de piscină, ceea ce i-a conferit un avantaj considerabil. Lucian îi promisese lui Gigi că îl va aștepta la discuri, dar nu a făcut asta. Lucian a câștigat și merge mai departe cu două vieți, iar Gigi are una singură.

Bianca și Patrice au dus o luptă frumoasă. Bianca câștigă fără prea mare efort, iar Patrice rămâne cu o singură viață. Cristian și Marian au făcut un joc frumos. Cristian trebuie să învingă pentru că are o singură viață. Cristian câștigă și cei doi sunt la egalitate, au câte două vieți.

Ultimul duel al jocului pentru colanul de imunitate: Gabi Tamaș vs. Maria Dumitru

Aseară, fiecare dintre cei 13 curajoși rămași în show și-a dorit victoria! Nimeni nu a vrut să accepte ideea că ar putea fi în pericol de eliminare, așa că a dat pe traseu totul pentru a obține colanul de Imunitate. Pentru a doua săptămână la rând, Maria a pierdut la limită, de acestă dată în fața lui Gabi Tamaș.

