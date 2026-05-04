Alexandru Ion, nou personaj în universul spin-off-ului Destine cu parfum de lavandă

Publicat: Luni, 04 Mai 2026, 13:36 | Actualizat Luni, 04 Mai 2026, 14:06
Spin-off-ul Destine cu parfum de lavandă, difuzat în fiecare joi, de la 20.30, la Antena 1 continuă universul emoținant al serialului original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Iubire cu parfum de lavandă, care a cucerit publicul cu cele trei sezoane.

Povestea duce mai departe destinele personajelor în moduri și mai intense, mai dramatice și mai surprinzătoare, iar noi personaje vin să complice şi mai mult firul şi aşa complicat al poveştii.

Absolvent al U.N.A.T.C. şi unul dintre fondatorii Festivalului de Teatru Tânăr Ideo Ideis, Alexandru Ion a jucat în numeroase pelicule și piese de teatru, iar alături de echipa de producţie a Ruxandrei Ion a avut primul său rol într-un serial de dramă – Alin, în Sacrificiul, iar ulterior Pavel din serialul Lia, Soția soțului meu. De-a lungul timpului, Alexandru Ion a jucat în numerose piese de teatru, dar şi în mai multe filme de comedie, iar alături de Ştefan Floroaica (protagonist Lia, Soția soțului meu) a participat până în finala celui mai dur reality show din România – Asia Express.

În Destine cu parfum de lavandă, producția difuzată de Antena 1, Alexandru Ion îl va interpreta pe Mihai, un tânăr asistent universitar în cadrul Facultății de Medicină, un personaj care promite să aducă un nou strat de tensiune în poveste. Personaj cu o personalitate complexă, Mihai are intenții şi motivații care nu vor fi uşor de descifrat.

Despre această experiență, Alexandru Ion declară: „Mă bucur să intru în universul Destine cu parfum de lavandă cu un personaj care, să spunem că nu e chiar ușor de pus într-o ramă. Are niște farmec, are câteva secrete și, din când în când, face niște alegeri care probabil n-ar trece testul prietenilor apropiați. Pentru mine a fost foarte plăcut de jucat, iar pentru spectatori tind să cred că va genera multiple momente în care vor ridica din sprânceană sau vor elibera exclamații caracteristice surprizei.”

Apariția actorului în spin-off-ul Destine cu parfum de lavandă marchează nouă colaborare a actorului cu echipa coordonată de Ruxandra Ion, într-un proiect care continuă povestea unuia dintre cele mai urmărite universuri de ficțiune ale postului.

Cu o distribuție puternică și o poveste care promite să țină telespectatorii cu sufletul la gură, Destine cu parfum de lavandă continuă tradiția producțiilor de succes semnate de Ruxandra Ion, oferind publicului o experiență emoționantă și plină de suspans. Difuzat în fiecare joi, de la 20.30, Destine cu parfum de lavandă deschide un nou capitol în universul care a cucerit publicul: mai multă tensiune, alegeri dificile, relații puse la încercare și iubiri care trebuie să supraviețuiască adevărului. Podișorul nu va mai fi niciodată la fel. Dar lavanda înflorește din nou, iar odată cu ea, și destinele celor prezenți acolo.

AS.ro Fiica lui Marius Lăcătuş s-a mutat din România. Decizia radicală luată de Alexandra Dominique Fiica lui Marius Lăcătuş s-a mutat din România. Decizia radicală luată de Alexandra Dominique
Observatornews.ro Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor Supermarketurile unde primeşti bani pentru cutiile de carton la lapte şi suc. Lista magazinelor
Antena 3 Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR” Primii parlamentari care anunță că nu mai votează moțiunea anti-Bolojan, deși au semnat-o. „Nu girăm jocurile PSD–AUR”

Comentarii


