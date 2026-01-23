Survivor România, 23 ianuarie 2026. Adi Vasile a dat o veste care a surprins ambele triburi: Trebuie să-mi oferiți numele unui coechipier care nu s-a integrat!

Episodul 7 din data de 23 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Finalul jocului a adus, însă, cel mai mare șoc! Adi Vasile a provocat membrii celor două triburi: ”este un moment în care va trebui să luați o decizie foarte importantă. Fiecare trib trebuie să-mi ofere numele unui coechipier care nu s-a integrat”. Cei care au ieșit în față vor fi Andrei Beleuț și Gabi Tamaș, cel din urmă un obișnuit al transferurilor între echipe, pe care le-a trăit în cariera lui de fotbalist.

Vineri, 23.01.2026, 23:03