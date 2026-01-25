Survivor România, 25 ianuarie 2026. Larisa Uță îl atacă grav pe Călin Donca: A venit Guru și și-a luat secta!

Episodul 9 din data de 25 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Cu un trib vizibil împărțit în două grupuri total separate, Faimoșii trebuie să decidă în doar câteva ore cine va ajunge la Duelul de eliminare. Cu toate că victimele par clare din discuțiile actuale, până la deschiderea urnei de vot, nimic nu este decis. Larisa Uță, considerată veriga slabă din trib, a reacționat dur la adresa lui Călin Donca.

Duminica, 25.01.2026, 20:11