Chefi la cuțite, 9 martie 2026. Cine a câștigat a patra amuletă. Chefii au primit verdictul de la Elian Miță și Marius Ghiță

Chefi la cuțite, 9 martie 2026. Cine a câștigat a patra amuletă. Chefii au primit verdictul de la Elian Miță și Marius Ghiță

Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au avut parte de o surpriză de proporții la cel de-al patrulea joc de amuletă. Irina Fodor le-a dat o veste neașteptată în privința temei, dar și a degustătorilor.

Publicat: Luni, 09 Martie 2026, 23:15 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 16:57
Chef Richard Abou Zaki, chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner și chef Ștefan Popescu au avut parte de o surpriză de proporții la cel de-al patrulea joc de amuletă

Luni, 9 martie 2026, jurații Chefi la cuțite s-au bucurat de un nou joc de amuletă. Irina Fodor nu i-a ținut prea mult în suspans. Prezentatoarea TV i-a anunțat că trebuie să pregătească un desert pentru degustătorii de astăzi.

Vestea i-a luat prin surprindere pe chef Orlando Zaharia, chef Alexandru Sautner, chef Richard Abou Zaki și chef Ștefan Popescu. Deși, la prima vedere, pare o probă ușoară, jurații au fost luați prin surprindere de o nouă informație. Se pare că aceștia nu trebuie să facă un simplu desert.

„Proba de astăzi se numește desert! Elian Miță și Marius Ghiță sunt foarte faimoși în mediul online. Ei fac prăjituri pentru evenimente. Aș vrea să vă spun ce amuletă am!

Nu am terminat de zis tot. Am și eu patru ingrediente de integrat în deserturile voastre: Trufă, stridie, caviar, katsuobushi. Vestea bună este că vi le alegeți singuri”, a anunțat Irina Fodor în cea de-a patra ediție a noului sezon din show-ul culinar.

De asemenea, avantajul pus în joc de prezentatoarea TV a stârnit o mulțime de reacții în bucătăria Chefi la cuțite. Cel care va câștiga amuleta va putea să oblige concurenții echipelor adverse să gătească în ștafetă, unul câte unul, schimbându-se la fiecare 5 minute. Primele și ultimele 10 minute nu sunt incluse în amuletă.

Cine a câștigat cel de-al patrulea joc de amuletă din sezonul 17 Chefi la cuțite

Chefii au realizat, cu mare atenție, cele mai apetisante deserturi, însă verdictul final a fost dat de Elian Miță și Marius Ghiță, două figuri celebre pe rețelele sociale. Un lucru este cert, jurații show-ului culinar au așteptat cu mare nerăbdare să afle decizia degustătorilor.

În cele din urmă, cei doi au dat verdictul. Chef Orlando Zaharia primește tigaia cu trei puncte, în timp ce chef Ștefan Popescu a obținut patru puncte. Bătălia finală s-a dat între chef Richard abou Zaki și chef Alexandru Sautner.

„Sunt pe jar, sunt terminat!”, a fost reacția lui chef Alexandru Sautner.

Așadar, amuleta a fost câștigată de chef Alexandru Sautner, iar chef Richard Abou Zaki a primit doar 2 puncte. Alegerea lui Elian Miță și a lui Marius Ghiță a stârnit o mulțime de reacții în platoul show-ului culinar.

„L-am văzut pe Richard. A fost dezamăgire!”, a spus chef Alexandru Sautner.

„Am rămas șocat! Era un război în interiorul meu! De ce? Cum am ajuns să iau 2 cu această farfurie? Desertul ăsta nu merita 2. Nu am probleme să pierd, am mai pierdut în viața mea!”, a mărturisit chef Richard Abou Zaki.

Juratul nu s-a putut abține și a răbufnit în fața camerelor de filmat. Verdictul final l-a dezamăgit complet.

Chefi la cuțite sezon 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30 pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

