Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupă

În ediția de luni, 9 martie 2026, chef Richard Abou Zaki a oferit primul cuțit de aur din sezonul 17 Chefi la cuțite. Alexandru Ionuț Dodoaia este cel care l-a cucerit pe jurat cu preparatul său, dar și cu pasiunea pentru bucătărie.

Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 00:20 | Actualizat Luni, 09 Martie 2026, 17:08
În ediția de luni, 9 martie 2026, chef Richard Abou Zaki a oferit primul cuțit de aur din sezonul 17 Chefi la cuțite

Cea de-a patra ediția a show-ului culinar a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor un moment neașteptat. Primul cuțit de aur al sezonului 17 Chefi la cuțite a fost dat chiar de chef Richard Abou Zaki.

Cel care a reușit să-l impresioneze a fost Alexandru Ionuț Dodoaia. Concurentul a luat prin surprindere chefii cu un preparat de două stele Michelin. Aceștia i-au apreciat tehnica și abilitățile de bucătar.

După ce a oferit mai multe detalii despre viața profesională, tânărul a avut parte de o surpriză la care nu se aștepta. Se pare că pasiunea lui pentru gătit l-a convins pe chef Richard Abou Zaki să-i ofere șansa de a merge direct în echipe.

Alexandru Ionuț Dodoaia și-a stăpânit cu greu lacrimile în fața camerelor de filmat, la aflarea veștii. Mai mult, acesta a precizat că întregul său efort și timpul petrecut departe de copiii lui a meritat în sfârșit.

„Ești genul meu de bucătar, mă simt deja atașat. M-ai cucerit din prima, pentru că eu iubesc băieții ăia pasionați care și-au dedicat viața acestei meserii, așa cum am făcut și eu. O asemenea pasiune cum ai tu, eu caut flămând! Împreună aici, în acest show, cred că putem să fim indestructibili. Vreau să-ți dau cuțitul meu de aur din sezonul 17”, i-a spus chef Richard Abou Zaki.

„Nici nu știu cum să reacționez!”, i-a răspuns Alexandru Ionuț Dodoaia.

Cine este Alexandru Ionuț Dodoaia, cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite. Cu ce se ocupa înainte să ajungă bucătar

Cuțitul de aur al lui chef Richard Abou Zaki din sezonul 17 Chefi la cuțite are 34 de ani și lucrează ca Executive Senior Sous Chef într-o locație exclusivistă din București. Pasiunea lui pentru bucătărie a luat naștere după ce și-a dat seama că o carieră în muzică nu-i aduce împlinire.

În ediția patra a show-ului culinar, Alexandru Ionuț Dodoaia a dezvăluit că a fost cântăreț în trecut. Acesta a avut chiar și o trupă.

„Am fost cântăreț. Am început când eram în liceu cu un băiat. Am avut o trupă și un studio. Numele meu de scenă, inventat la vremea aia, era Demeter. Sunt din Pașcani. Am avut hobby-ul ăsta timp de șapte ani, după care am încetat pentru că nu mă regăseam. Și am decis să iau o altă cale.

Am plecat în Anglia, în 2015, la spălat de vase. După două luni am zis că pot mai mult. Mă uitam la bucătari cum găteau, după care am început să tai și eu o ceapă, un morcov. M-a văzut un chef bucătar și mi s-a oferi șansa să ajung în bucătărie. Sper din toată inima mea ca anii pe care i-am sacrificat departe de copii să merite.”, a dezvăluit el la Chefi la cuțite sezonul 17.

Chefi la cuțite sezonul 17 se vede în fiecare luni, marți și miercuri de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

