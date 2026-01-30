Survivor România, 30 ianuarie 2026. Călin Donca s-a accidentat grav! Momentul în care a urcat într-un copac și a căzut

Episodul 10 din data de 30 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Un incident grav a avut loc după ce o frânghie s-a rupt în timp ce Călin Donca urca într-un cocotier. Căderea de la câțiva metri i-a provocat răni serioase și dificultăți de mișcare. ”Totul s-a întâmplat foarte repede. Am urcat în cocotier și dintr-o dată s-a rupt frânghia de la picior. Am picat direct pe spate. M-am lovit, sunt zgâriat tot. Abia pot să mă mișc!”, spune Călin Donca.

Vineri, 30.01.2026, 21:07