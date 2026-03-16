Pulpe de pui umplute cu porc, arpacaș cremos și piure fin de țelină, rețeta pregătită de Chef Nicolai Tand la Neatza

Preparatul este completat de două garnituri fine: arpacaș cremos și piure delicat de țelină, gândite special pentru a echilibra gusturile și texturile.

Publicat: Luni, 16 Martie 2026, 12:26 | Actualizat Luni, 16 Martie 2026, 13:45

În ediția Neatza cu Răzvan și Dani din 15 martie, Chef Nicolai Tand a adus în platou o rețetă savuroasă, care combină două tipuri de carne într-un fel principal suculent și echilibrat: pulpă de pui dezosată, umplută cu porc.

Pentru rețetele sale, mai ales atunci când carnea este ingredientul principal, Chef Nicolai Tand pune accent pe prospețime și calitate. De aceea, pentru acest preparat a ales carnea din Măcelăriile PENNY, unde aceasta este proaspătă și atent selecționată. Nicolai se sfătuiește de fiecare dată cu măcelarii cu experiență și știe că poate conta pe produsele potrivite pentru orice tip de rețetă, de la preparate simple până la unele mai elaborate.

Rețeta lui Chef Nicolai Tand pentru pulpe de pui umplute cu porc, cu garnitură de arpacaș cremos și piure fin de țelină

Rețeta de astăzi este una care impresionează atât prin gust, cât și prin prezentare. Lista de ingrediente este generoasă, dar toate pot fi găsite ușor pe rafturile magazinelor PENNY, gata să fie combinate într-un preparat gustos, numai bun de încercat acasă.

Ingrediente

1. Pulpe de pui umplute:

  • 4 pulpe de pui întregi, dezosate, cu piele, de la Măcelăria PENNY (aprox. 1,2 kg)
  • 400 g carne tocată de porc de la Măcelăria PENNY (ceafă sau pulpă, ~20% grăsime)
  • 1 cățel de usturoi, tocat fin
  • 30 g ceapă tăiată brunoise foarte fin
  • 40 ml vin alb sec
  • 30 g pesmet fin
  • 1 ou mic
  • 6 g sare
  • 1 g piper negru
  • ½ linguriță cimbru uscat
  • 1 lingură pătrunjel tocat
  • puțin ulei, pentru rumenire

2. Arpacaș cremos:

  • 250 g arpacaș (orz perlat)
  • 1 l supă de pui, fierbinte
  • 60 g ceapă, tocată fin
  • 40 ml vin alb
  • 40 g unt
  • 30 g parmezan ras
  • 20 ml ulei de măsline
  • sare și piper, după gust

3. Piure fin de țelină:

  • 700 g țelină rădăcină, curățată
  • 200 ml lapte
  • 40 g unt
  • 50 ml smântână lichidă
  • 5 g sare
  • piper alb

Mod de preparare

Pulpele umplute

Călești ceapa timp de 2-3 minute, în puțin ulei, doar cât să devină translucidă, apoi o lași să se răcească. Amesteci carnea tocată cu usturoiul, ceapa călită, vinul, pesmetul, oul și condimentele, până obții o compoziție omogenă. Așezi pulpele cu pielea în jos, adaugi aproximativ 100 g de umplutură în fiecare, rulezi strâns și le legi cu sfoară sau le compactezi foarte bine.

Rumenești pulpele timp de 3-4 minute, pe partea cu pielea, până capătă o culoare aurie și devin ușor crocante. Le transferi apoi în cuptorul preîncălzit la 180°C și le gătești timp de 25-30 de minute, până ating o temperatură internă de 72-74°C. La final, le lași să se odihnească aproximativ 10 minute înainte de feliere, pentru a rămâne suculente.

Arpacașul cremos

Speli arpacașul și îl fierbi timp de 20-25 de minute, până devine al dente. Separat, călești ceapa în ulei, adaugi arpacașul și stingi cu vin alb. Incorporezi treptat supa de pui fierbinte, amestecând constant, ca la un risotto, până obții o consistență cremoasă. La final, adaugi untul și parmezanul, pentru o textură onctuoasă și legată.

Piureul de țelină

Tai țelina cuburi și o fierbi în lapte, completat cu puțină apă dacă este nevoie, până devine foarte fragedă. Scurgi o parte din lichid și pasezi țelina împreună cu untul și smântâna, până obții un piure fin și mătăsos. Potrivești gustul cu sare și piper alb.

Un preparat rafinat, dar ușor de recreat acasă, cu ingrediente de la PENNY

Combinația dintre pulpa de pui rumenită, umplutura aromată și garniturile delicate transformă acest preparat într-o alegere perfectă pentru platoul Neatza, dar și într-o rețetă ușor de pus în practică acasă. Carnea necesară o găsești la Măcelăriile PENNY, acolo unde prospețimea, varietatea și sfaturile măcelarilor fac diferența pentru fiecare preparat reușit.

Thrillerul The Ex-Wife te prinde într-un joc psihologic fără scăpare. Sezonul 1 e disponibil acum în AntenaPLAY
