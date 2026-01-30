Antena Căutare
Home Survivor Video Survivor România, 30 ianuarie 2026. Cristian Boureanu, foarte afectat: Mi-am pus problema să plec!
Logo show

Survivor România, 30 ianuarie 2026. Cristian Boureanu, foarte afectat: Mi-am pus problema să plec!

Episodul 10 din data de 30 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Cristian Boureanu susține că nu a fost corect să fie trimis în jocul de eliminare și spune că experiența l-a afectat profund. ”M-a marcat jocul de eliminare. Am fost foarte trist. Este prima oară de când sunt pe insulă când mi-am pus problema să plec. Am avut tentativa de a spune gata!”, spune Cristian Boureanu.
Vineri, 30.01.2026, 20:38
Călin Donca se accidentează grav! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY Călin Donca se accidentează grav! Nu rata următorul episod Survivor România, de la 20:30, pe... Duminica, 25.01.2026, 23:49 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Duelul pentru eliminare s-a dat între Roxana Condurache și Cristian Boureanu. Cine părăsește competiția Survivor România, 25 ianuarie 2026. Duelul pentru eliminare s-a dat între Roxana Condurache și... Duminica, 25.01.2026, 23:40 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Gabi Tamaș și Andrei Beleuț au revenit în triburile din care au plecat! Adi Vasile: Misiunea voastra s-a încheiat! Survivor România, 25 ianuarie 2026. Gabi Tamaș și Andrei Beleuț au revenit în triburile din... Duminica, 25.01.2026, 23:15 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Consiliul tribal a stabilit ce concurenți merg la duelul de eliminare Survivor România, 25 ianuarie 2026. Consiliul tribal a stabilit ce concurenți merg la duelul de... Duminica, 25.01.2026, 23:00 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Faimoșii au primit o veste teribilă! Parcursul lui Yasmin Awad în competiție se termină aici! Survivor România, 25 ianuarie 2026. Faimoșii au primit o veste teribilă! Parcursul lui Yasmin... Duminica, 25.01.2026, 22:30 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Noi tensiuni în tribul Faimoșilor! Cristian Boureanu, cuvinte dure la adresa lui Călin Donca: Este un laș! Survivor România, 25 ianuarie 2026. Noi tensiuni în tribul Faimoșilor! Cristian Boureanu,... Duminica, 25.01.2026, 22:00 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Reacțiile celor două triburi după lupta pentru provizii! Nicu Grigore a intrat în polemici cu Faimoșii! Survivor România, 25 ianuarie 2026. Reacțiile celor două triburi după lupta pentru provizii!... Duminica, 25.01.2026, 21:27 Survivor România, 25 ianuarie 2026. O nouă luptă pentru provizii între Faimoși și Războinici! Cine a câștigat Survivor România, 25 ianuarie 2026. O nouă luptă pentru provizii între Faimoși și... Duminica, 25.01.2026, 21:21 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Călin Donca l-a criticat în termeni duri pe Gabi Tamaș! Fostul fotbalist a reacționat imediat: Nu am cuvinte să te clasific! Survivor România, 25 ianuarie 2026. Călin Donca l-a criticat în termeni duri pe Gabi Tamaș!... Duminica, 25.01.2026, 20:30 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Noi înțepături între Andrei Beleuț și Războinici: Arunci cu noroi în noi! Survivor România, 25 ianuarie 2026. Noi înțepături între Andrei Beleuț și Războinici:... Duminica, 25.01.2026, 20:30 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Larisa Uță îl atacă grav pe Călin Donca: A venit Guru și și-a luat secta! Survivor România, 25 ianuarie 2026. Larisa Uță îl atacă grav pe Călin Donca: A venit Guru... Duminica, 25.01.2026, 20:11 Survivor România, 25 ianuarie 2026. Andrei Beleuț și Gabi Tamaș au găsit indiciile: Ce avantaje vor avea cei doi Survivor România, 25 ianuarie 2026. Andrei Beleuț și Gabi Tamaș au găsit indiciile: Ce... Duminica, 25.01.2026, 19:50
x
Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Diana părăsește emisiunea în urma voturilor publicului

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Diana părăsește emisiunea în urma voturilor publicului

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:57 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Marian și Adrian, în cursa de eliminare alături de Alan

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Marian și Adrian, în cursa de eliminare alături de Alan

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:54 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Fetele au votat un băiat spre eliminare. Marian, cele mai multe voturi

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Fetele au votat un băiat spre eliminare. Marian, cele mai multe voturi

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:50 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Scrisoarea ambiguă primită de Alan a fost deslușită! Ce au vrut să spună susținătorii

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Scrisoarea ambiguă primită de Alan a fost deslușită! Ce au vrut să spună susținătorii

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:43 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Amalia, criză de plâns din cauza stresului și a oboselii

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Amalia, criză de plâns din cauza stresului și a oboselii

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:41 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Mamele pot bloca o fată pentru fiii lor timp de o săptămână

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Mamele pot bloca o fată pentru fiii lor timp de o săptămână

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:13 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Daniela și Darius, discuție după instabilitățile apărute între ei

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Daniela și Darius, discuție după instabilitățile apărute între ei

Logo show Vineri, 30.01.2026, 15:08 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Darius nu înțelege ce își dorește, de fapt, Daniela

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Darius nu înțelege ce își dorește, de fapt, Daniela

Logo show Vineri, 30.01.2026, 14:57 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Daniela nu își mai dorește să rămână în competiție din cauza haosului! Darius, pus pe gânduri după declarațiile ei

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Daniela nu își mai dorește să rămână în competiție din cauza haosului! Darius, pus pe gânduri după declarațiile ei

Logo show Vineri, 30.01.2026, 14:52 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Simona Gherghe anunță introducerea unui nou element! Ce presupune

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Simona Gherghe anunță introducerea unui nou element! Ce presupune

Logo show Vineri, 30.01.2026, 14:33 Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Roxana și Amalia, noi discuții tensionate pe tema listei de cumpărături

Mireasa sezonul 13, 30 ianuarie 2026. Roxana și Amalia, noi discuții tensionate pe tema listei de cumpărături

Logo show Vineri, 30.01.2026, 14:19 Super Neatza, 30 ianuarie 2026. Ce căutăm într-o relație ca să ne simțim împliniți. Perspectiva numerologică

Super Neatza, 30 ianuarie 2026. Ce căutăm într-o relație ca să ne simțim împliniți. Perspectiva numerologică

Logo show Vineri, 30.01.2026, 11:57
x