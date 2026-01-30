Survivor România, 30 ianuarie 2026. Cristian Boureanu, foarte afectat: Mi-am pus problema să plec!

Episodul 10 din data de 30 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Cristian Boureanu susține că nu a fost corect să fie trimis în jocul de eliminare și spune că experiența l-a afectat profund. ”M-a marcat jocul de eliminare. Am fost foarte trist. Este prima oară de când sunt pe insulă când mi-am pus problema să plec. Am avut tentativa de a spune gata!”, spune Cristian Boureanu.

