Survivor România, 30 ianuarie 2026. În ce constă jocul de recompensă și care este premiul pus în joc: Un adevărat ospăț!

Episodul 10 din data de 30 ianuarie 2026 al emisiunii Survivor România. Jocul de recompensă aduce concurenților un adevărat ospăț cu bucate alese, dar înainte trebuie să treacă prin provocări dificile. ”Veți trece de două obstacole, vă veți cățăra, iar la final trebuie să fixați două mingi pe postamentul de sus. Cine fixează a doua minge aduce un punct pentru tribul său. Jocul de astăzi este până la 10”, a anunțat prezentatorul Adi Vasile.

Vineri, 30.01.2026, 22:50