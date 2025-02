Ioana State și Tudor fac echipă în show-ul transformărilor totale, Te cunosc de undeva. Iată cine este tânăra care aduce atâtea zâmbete pe chipurile oamenilor.

Ioana State nu este străină de aparițiile TV. Tânăra face de mult timp oamenii să râdă cu glumele sale, iar recent a participat la Asia Express, făcând o echipă de excepție cu Mane Voicu. Totodată, nu ne puține ori a fost prezentă în platoul Super Neatza, alături de Răzvan și Dani.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Mesajul plin de recunoștință al Ioanei State după Finala Asia Express - Drumul Zeilor, sezonul 7. "Simt că şi noi AM CÂȘTIGAT"

Cine este Ioana State de la Te Cunosc de Undeva. La ce emisiuni celebre a participat și cu ce se ocupă când nu apare la TV

Articolul continuă după reclamă

Puțini știu însă cine este Ioana când nu apare pe scenă sau la TV. Ioana State s-a născut în 1991, în județul Ilfov. Încă din copilărie a fost pasionată de gramatică și de muzică. Copilăria și-a petrecut-o alături de bunica sa, iar acest lucru i-a modelat caracterul și pasiunile, iar câteodată și glumele din stand-up comedy.

„Sunt o fată simplă, de la țară, am rugat un vecin să-mi închidă găinile ca să vin la eveniment, să aibă grijă de ele, să nu le mănânce vulpea, că stau lângă pădure.

De acolo vine foarte mult din umorul meu. O doză foarte mare de umor e de la țară, de acolo am rădăcinile astea – glumele pe care le livrez, felul în care le spun. Am atitudinea unui om dintre oameni. O să fiu un fel de mătușa Aurica, la bătrânețe.

Citește și: Cine sunt concurenții sezonului 21 Te cunosc de undeva! Artiștii promit un show de neratat

Nu mulgeam vaca, dar aveam grijă să mănânc tot ce dă vaca. Bunicii mei aveau animale, când trăiau. Am crescut foarte frumos la țară”, a povestit fosta concurentă Asia Express, conform unei surse.

Ioana State s-a mutat în București odată cu începerea liceului, urmând cursurile Colegiului Național Gheorghe Lazăr.

Aceasta a urmat un profil real la liceu, însă a fost pasionată de limba română. Tot atunci a început să scrie și își dorea să devină profesor de română. A intrat la Facultatea de Litere, însă nu a absolvit.

„Deși am fost la profil de mate-info, îmi doream să devin profesor de limba română. În generală eram pasionată de matematică, dar la liceu am început să scriu chestii și mi-am dat seama că îmi doresc să fiu profesor de română”, spune ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Chiar dacă își dorea inițial să devină cântăreață, destinul a avut alte planuri pentru ea. Tot pe scenă a ajuns, însă ca stand-uper. Cu pași mici, dar voioși, a ajuns de la filmulețe amuzante în mediul online, la emisiuni de umor, precum Stand-Up Revolution și iUmor.

Citește și: Ce studii are Doinița Oancea de la Te Cunosc de Undeva. A apărut într-o mulțime de seriale și are propria afacere

Telespectatorii au îndrăgit-o imediat, tânăra dând dovadă de mult umor și autoironie. Acum face numere de stand-up comedy în diferite cluburi din București și are turnee în țară alături de colegi de breaslă.

„Sunt un om simplu, crescut la țară. Nu am primit nimic pe tavă, am muncit pentru fiecare reușită a mea, pentru fiecare bănuț pe care l-am câștigat. Am început de jos și de la 18 ani, când am intrat în câmpul muncii. Am trecut prin toate mediile posibile de lucru și am lucrat cu fel de fel de oameni. Asta m-a ajutat să mă dezvolt. Nu mi-e rușine cu cine sunt. E mult mai relaxant și sănătos să nu faci eforturi să pari altceva decât ceea ce ești.

Citește și: Cine este Cristian Porcari, colegul lui Mark Stam de la Te Cunosc de Undeva. Are peste 16 piese lansate, deși e foarte tânăr

Sunt genul extrovert, dar nu am fost dintotdeauna așa. Am fost timidă în adolescență din cauza complexelor pe care le aveam, din cauza bullying-ului. Dar odată ce am crescut și m-am dezvoltat am reușit să câștig încredere în mine, să nu îmi fie teamă de interacțiunea cu oamenii. Tot dragostea pentru oameni m-a făcut să devin din ce în ce mai extrovertită și îmi place asta. Dragostea pentru oameni este și un ingredient foarte important pentru parcursul meu în stand-up comedy”, spune cncurenta Te cunosc de undeva.

Citește și: Cum arată fiica lui Nick de la Te Cunosc de Undeva! Tânăra atrage atenția cu frumusețea ei

Înainte de a face stand-up, Ioana a activat în domeniul asigurărilor, unde a lucrat part-time în timpul facultății, conform unei surse. De-a lungul timpului a renunțat la ideea de a profesa în învățământ și s-a concentrat pe muncă.

De atunci a lucrat în diverse domenii, chiar și coordonator de marketing la o firmă de IT, însă niciodată nu a renunțat la glume.

Citește și: Alexandra Ungureanu de la Te Cunosc de Undeva, carieră impresionantă în muzică. Imagini de la debut, în jurul vârstei de 20 de ani

După provocările pe care le-a trecut cu brio de-a lungul timpului, a acceptat să participe la Te cunosc de undeva. Ioana State este pregătită să aducă energia ei bună și pe scena show-ului transformărilor totale, împreună cu Tudor.

„Eu și Tudor nu ne știm de foarte multă vreme, însă ce știu sigur e că avem aceeași energie. Sunt sigură că vom face echipă bună, că ne vom completa și, mai ales, că ne vom distra bine împreună”, spune Ioana despre participarea la show-ul transformărilor totale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„@tecunoscdeundeva.oficial e unul dintre proiectele în care m-am visat de multe sezoane încoace. Iată că mi se întâmplă și sunt foarte fericită! Fac echipă cu verișorul meu vitreg, @tudorionescu și abia așteptăm să vedeți cum ne bucurăm de acest proiect!” este mesajul postat de Ioana pe contul său de Instagram, după anunțul oficial că ia parte la proiectul Te cunosc de undeva.