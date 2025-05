Ilona Brezoianu, jurata Te cunosc de undeva, este însărcinată! Actrița va deveni mamă pentru prima dată. Ce mesaj a transmis

Ilona Brezoianu, jurata Te cunosc de undeva, și soțul ei, Andrei, vor deveni părinți pentru prima dată.

Cunoscuta actriță Ilona Brezoianu a anunțat pe contul ei de Instagram în urmă cu puțin timp că va deveni mamă pentru prima dată.

Ilona Brezoianu a anunțat că este însărcinată și a postat un colaj de două imagini. În prima, Ilona apare alături de soțul ei, în care cei doi se privesc zâmbind, iar în cea de-a doua poză este bebelușul lor văzut la ecograf.

Ilona Brezoianu este însărcinată!

Ilona Brezoianu a ales să facă marele anunț care îi va schimba viața după încheierea sezonul 21 Te cunosc de undeva. La descrierea postării, Ilona a început scriind ceva amuzant, în stilul ei caracteristic.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum răspunde Ilona Brezioanu criticilor primite în mediul online. Prezentatoarea TV a răbufnit la adresa haterilor

"Eu si @ril_andrei avem nasurile mari si o sa facem un copil tot cu nasu' mare. Pana una alta e foarte dragut si noi suntem mega fericiti! V-am pus si o poza cu el ca sa ma credeti pe cuvant. Acu' puteti sa va continuati treburile", a transmis actrița.

La doar 30 minute de la postare, Ilona a început deja să primească un val de mesaje de felicitare din partea fanilor și a apropiaților. Printre cei care i-au transmis gânduri bune se numără Ioana State, Sânziana Negru, Jo și Ana Ionescu.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Acestea au fost doar câteva dintre comentariile pe care le-a primit Ilona Brezoianu la postarea ei în care anunța că este însărcinată.

"Felicitari!!! Ce frumos! ma bucur pentru voi"

"Felicitări din suflet!"

"Awwww..ce fain! Felicitari si sarcina usoara! "

"Felicitai! Vei fi o mamă extraordinară! "

Citește și: Ilona Brezoianu face parte din juriul show-ului Te cunosc de undeva! Când este premiera sezonului 21

Ilona Brezoianu și Andrei Alexandru s-au căsătorit în vara anului 2024. Actrița a fost discretă în privința expunerii relației în spațiul public la început.

Pe Ilona și Andrei i-a adus împruenă pasiunea comună pentru motociclete. După ce s-au cunoscut a existat o pauză de un an și ceva până când Andrei Alexandru a invitat-o la o cafea pe actriță.

„A fost dragoste la prima vedere. Și el așa zice. El mă cunoștea de la televizor. E o poveste super complicată. Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, a declarat Ilona Brezoianu, la Un podcast misto.

Chiar dacă soțul e monitor de schi, Ilona spune că nu se descurcă foarte bine la acest sport.

„Nu schiam și nu știu să sciez nici acum, spre rușinea mea. Schiez foarte prost. Dar nu am curaj și nu mai e cum erai mic când te aruncai”, a mai spus Ilona Brezoianu.

Citește și: Ce a recunoscut Ilona Brezoianu despre darul pe care l-a primit la nuntă: „Am noroc că am prieteni artiști!”