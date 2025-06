Ce probleme întâmpină Ilona Brezoianu în primele luni de sarcină: „În unele zile”

Ilona Brezoianu și soțul său, Andrei Ril, au anunțat în urmă cu o lună că așteaptă un copil. Iată cum merge sarcina pentru jurata Te cunosc de undeva.

Ilona Brezoianu și Andrei Ril vor deveni părinții pentru prima dată în scurt timp. Jurata Te cunosc de undeva a făcut marele anunț în stilul caracteristic la încheierea sezonului 21 că este însărcinată.

„Eu și @ril_andrei avem nasurile mari și o să facem un copil tot cu nasu' mare. Până una alta e foarte drăguț și noi suntem mega fericiți! V-am pus și o poză cu el ca să mă credeți pe cuvânt. Acu' puteți să vă continuați treburile”, a scris ea pe rețelele de socializare.

Cu ce probleme se confruntă Ilona Brezoianu în sarcină

Ilona și Andrei s-au căsătorit în vara anului 2024, iar la aproximativ un an de la eveniment au anunțat că vor avea primul copil. Cei doi sunt foarte discreți în ceea ce privește viața personală, însă jurata Te cunosc de undeva a decis să împărtășească detalii importante, precum căsătoria și sarcina sa.

Ilona și Andrei au o poveste de dragoste frumoasă. În ciuda mediilor profesionale diferite din care vin, ea fiind constant în lumina reflectoarele, iar el pe pârtia de schi, fiind monitor de schi, viața i-a adus împreună. Cei doi s-au cunoscut datorită pasiunii reciproce pentru motociclete. La un an de la prima întrevedere au ieșit la o cafea, iar de acolo nu s-au mai despărțit.

„A fost dragoste la prima vedere. Și el așa zice. El mă cunoștea de la televizor. E o poveste super complicată. Ne-am întâlnit la școala de motociclete. E o poveste cu final fericit, nu e o poveste tristă. Încă suntem împreună. Am permis, mi-am cumpărat și motocicleta, sunt la a doua motocicletă. M-a văzut, acolo nu s-a întâmplat nimic și apoi ne-am mai revăzut după o lungă perioadă de timp. Nu s-a întâmplat nimic atunci și ne-am revăzut după aproape un an și ceva. Am ieșit la o cafea”, declara Ilona Brezoianu.

În vara lui 2025, Ilona trece prin una dintre cele mai frumoase perioade, prima sa sarcină. Ea le-a mărturisit fanilor din mediul online cu ce probleme se confruntă în primul trimestru de sarcină.

Deși nu este o sarcină cu probleme, Ilona întâmpină greutățile de la începutul unei sarcini: stările de rău caracteristice, confrom unei surse.

„În unele zile mai bine, în altele mai rău. Mă mai doare capu’, alea. Dar per total totul bine”, a povestit jurata Te cunosc de undeva.

Ilona Brezoianu este sinceră cu urmăritorii săi și, fără să se expună excesiv pe rețelele de socializare, îi ține aproape cu postări cât se poate de naturale și amuzante.