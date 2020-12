Finala Te cunosc de undeva 2020. Tavi Clonda și Gabriela Cristea, momentul special care a surprins jurații

"Ce frumos moment și ce familie de artiști!", au afirmat cei doi prezentatori ai show-ului, surprinși de ceea ce au făcut Gabriela și soțul ei pe scenă, în marea finală.

Piesa inițială pe care cei doi au cântat-o este o compoziție proprie a lui Tavi Clonda.

"Eu sunt puțin emoționată, pentru că sunt prima dată aici, față în față cu voi și mă aștept la o mulțime de reacții negative", le-a mărturisit Gabriela Cristea celor patru jurați ai emisiunii "Te cunosc de undeva!"

Tavi Clonda și-a încurajat soția pe tot parcursul melodiei, cât și a jurizării. " Aplauze pentru soția mea emoționată!", a spus el, care afirmă că emoțiile lui au fost mai mari decât ale Gabrielei.

Finala a fost foarte dificilă pentru atrist, deoarece i-a fost foarte greu să intre în pielea "personajului" din aceasta seara. Tavi și Gabriela nu au cântat niciodată împreună, iar pentru ei acest moment a fost unul unic, care le-a arătat că se potrivesc de minune și pe scenă, nu doar în viața amoroasă.

"Pentru mine este o surpriză foarte frumoasă să te aud cântând. Te-am auzit la repetiții și am zis "wow", deci are voce, dar ce păcat că nu a cântat la viața ei. Niciodată nu este târziu. Vă felicit pe amândoi pentru că sunteți o familie minunată, v-am văzut fetițele în poze și sunteți atât de drăgălași. Și tu Gabriela gătești foarte bine, faci prăjituri, am văzut! Bravo vouă!", le-a mărturisit Ozana Barabancea, surprinsă de momentul lor.