Te cunosc de undeva, 19 aprilie 2025. Care a fost perechea câștigătoare a celei de-a zecea gale și cum s-au descurcat concurenții

Spectacolul de sâmbătă seara a continuat cu o nouă ediție captivantă la Antena 1 și AntenaPLAY. Vedetele au acceptat provocarea în cea de-a zecea gală a emisiunii „Te Cunosc de Undeva!” din sezonul 21. Descoperă cine a triumfat în transformările spectaculoase ale serii de pe 19 aprilie 2025!

Ediția cu numărul 10 de la Te cunosc de undeva! sezonul 21 a început în forță, cu o echipă care a demonstrat că poate face o transformare unică pe scena emisiunii.

Cum s-au descurcat echipele de la Te cunosc de undeva! cu noile transformări, în ediția cu numărul 10, 19 aprilie 2025. Cine a câștigat gala

Emy și Laila au deschis gala cu numărul 10 la Te cunosc de undeva! sezonul 21 cu un moment foarte puternic, după transformarea în Eminem și Rihana - I love the way you lie.

„Am simțit-o pe Emy cât de fericită a fost cu personajul! Mi-ai îndeplinit visul”, spune Ozana Barabancea.

„Plângi, descarcă-te că ți-a ieșit foarte bine! Încercam să-mi dau seama câți bani am dat la concertul Eminem cu Rihanna. Dar nu am dat! Foarte puternic!”, spune Aurelian Temișan.

„Chiar m-am emoționat! Au ajuns emoțiile și la noi”, spune Ilona.

Următoarea echipă care a prestat pe scena de la Te cunosc de undeva! sezonul 21, 19 aprilie 2025, a fost formată din Ioana State și Tudor Ionescu, care s-au transformat în Dalida și au cântat piesa laisser moi danser.

Jurații au fost plăcut surprinși de interpretarea lor și le-au făcut multe complimente.

„Ați făcut mișcările, dar nu prea. Mătușa fugită înainte de revoluție”, spune Mihai Petre.

„Eu am văzut doi oameni cărora nu le-a plăcut momentul. Ioana a semănat mai mult la timbru, Tudor, la aspect”, spune Ilona.

Alexandra Ungureanu și Keo au fost echipa care au urmat pe scenă cu o transformare inedită în Smiley, cu piesa Culoarea ta. Alexandra, din păcate, nu a reușit să aibă parte de o transformare vocală, încă de la repetiții a știut acest lucru.

„Felicit tot ceea ce am văzut, pe mine m-a bucurat momentul!”, spune Aurelian Temișan.

„E normal să știm textul în română, trebuie să memorăm. E o piesă a unui artist atât de iubit, respectat. Nu cred că era vreo enciclopedie. Să ținem cont pe viitor!”, spune Ozana Barabancea.

Mark Stam și Cristian Porcari au reușit să surprindă pe toată lumea cu o piesă plnă de momente de umor. Aceștia au avut parte de un număr unic, într-o limbă a necuvântătoarelor.

„E superb momentul! Eu de aia am venit la filmare azi! Pe mine m-ați fermecat! A fost o metaforă a vieții pentru mine”, spune Mihai Petre.

„Voiam să știu dacă aveau backing vocals! Bravo! M-ați cucerit în timp pentru că am fost cârcotașă, am vrut să vă găsesc nod în papură. Mark arăți foarte bine îmbrăcat așa! Mi-a plăcut enorm ce ați realizat”, spune Ozana Barabancea.

„Eu nu am văzut în două sezoane așa ceva! Nu sunt de acord cu Pepe”, spune Ilona Brezoianu.

Următoarea echipă care a urcat pe scenă a fost formată din Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea care s-au transformat în Madonna și Justin Timberlake. Acestea au cântat celebra piesă 4 minutes.

„Sunt fascinată în această seară! Mișcările tale au fost atât de energice! Bianca, îți stă foarte bine așa”, spune Ozana Barabancea.

„O coregrafie complicată, nu sunt mișcările puse cu mâna!”, spune Mihai Petre.

Oana Matache și Radu Siffredi se vor transforma în Kylie Minogue și Kermit la Te cunosc de undeva! sezonul 21, ediția din 19 aprilie 2025, lucru care i-a pus în dificultate la repetiții. Cum le-a ieșit piesa „Especially for you”.

„Nu mi s-a părut chiar simplu! A făcut și mișcările și reacțiile. Oana arată superb și a cântat foarte bine!”, spune Ilona Brezoianu.

„Am simțit adevărul, nu l-am simțit pe Radu, nu mi l-am imaginat. Foarte credibilă relația”, spune Mihai Petre.

„Eu am simțit-o pe Oana că vorbește cu sufletul tău, Radu. Voi v-ați reconfirmat iubirea prin această piesă. Poate publicul are nevoie de asta”, spune Ozana Barabancea.

Doinița Oancea și Marian Capet s-au transformat în Zdob și Zdup și au cântat celebra lor piesă Trenulețul. Cum le-a ieșit lor și ce au spus jurații după momentul lor!

„Nu există ceva imposibil! Am auzit cântat cu ritm, cu accent. Mi-a plăcut”, spune Ozana Barabancea.

„Mie mi s-a părut infernal de greu, eu l-am făcut în sezonul meu, dar Capet a semănat cu el, amândoi ați fost foarte tari! O surpriză plăcută”, spune Ilona Brezoianu.

„Au fost greșeli, e semnătura voastră”, spune Mihai Petre.

Nick NND și Sali s-au transformat în Jim Carrey cu un moment extrem de dificil. Aceștia au cântat piesa „Somebody to love”.

„Acel vibrato a lui Jim Carrey l-am resimțit. Aveți o constantă”, spune Aurelian Temișan.

„Problema cu aceste momente e că ori îți iese perfect ori o dai de gard”, spune Mihai Petre.

„Dacă făceați fețele acelea vă ieșea mai bine! Aveți talent cu carul, îmi place să vă văd. În această seară aveam impresia că vă feriți de savoarea feței”, spune Ozana Barabancea.

Ediția a fost câștigată de Oana Matache și Radu Siffredi, care au fost ajutați de concurenți și de bonusul de 100 de puncte din partea Ilonei.

Sezonul 21 Te Cunosc de Undeva! se vede în fiecare sâmbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.