Când răceala lovește, primul instinct este să mergem la farmacie și să ne luăm singuri medicamente. Nu e nimic greșit în asta – atâta timp cât automedicația e făcută responsabil.

Publicat: Joi, 08 Ianuarie 2026, 10:52 | Actualizat Joi, 08 Ianuarie 2026, 11:14

Răceala și automedicația responsabilă: ce poți face singur și când trebuie să mergi la medic | Pexels.com

În fond, majoritatea răcelilor sunt ușoare și se vindecă în 7–10 zile fără tratament specific (Mayo Clinic).

Ce înseamnă automedicația responsabilă?

Automedicația înseamnă să alegi singur tratamente pentru probleme minore de sănătate. În cazul răcelii, aceasta include paracetamol și ibuprofen pentru dureri și febră, dar și pseudoefedrină, recunoscută pentru efectul decongestionant care eliberează nasul și ușurează respirația.

Responsabilitatea înseamnă să citești prospectul, să respecți dozele și să nu combini medicamente cu aceeași substanță activă. Farmacistul îți poate oferi sfaturi rapide și sigure.

Răceala și ce poți face singur

Simptomele clasice: nas înfundat, strănut, durere de gât, tuse, oboseală și uneori febră mică (Cleveland Clinic).

Odihna, hidratarea, gargară cu apă sărată și inhalațiile cu aburi sunt metode simple care pot ajuta mult.

Medicamente uzuale pe care le poți folosi (responsabil)

Paracetamol și ibuprofe n – pentru febră și dureri.

și n – pentru febră și dureri. Pseudoefedrină – pentru decongestionarea nazală.

– pentru decongestionarea nazală. Spray-uri nazale – doar 3–5 zile.

– doar 3–5 zile. Dropsuri și siropuri de tuse – calmează mucoasa.

– calmează mucoasa. Vitamina C și zinc – pot reduce ușor durata simptomelor (NIH).

Greșeli frecvente

Antibiotice – nu funcționează împotriva virusurilor (CDC).

Supradozaj de paracetamol.

Spray nazal folosit excesiv (poate cauza congestie de rebound).

Automedicația la copii fără recomandare medicală.

Când automedicația nu mai e suficientă

Consultă medicul dacă:

febra persistă peste 38,5°C;

apar dureri severe;

ai dificultăți de respirație;

simptomele durează peste 10–14 zile (NHS).

