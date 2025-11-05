Antena Căutare
Cum acționează substanțele active împotriva răcelii?

Ghidul simptomelor și al ingredientelor care chiar funcționează împotriva răcelii.

Publicat: Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 09:05 | Actualizat Miercuri, 05 Noiembrie 2025, 10:59
Cum acționează substanțele active împotriva răcelii? | Pexels.com

Ghidul simptomelor și al ingredientelor care chiar funcționează

Atunci când răceala lovește, mulți dintre noi mergem la farmacie și alegem medicamente „după instinct” sau după recomandările apropiaților. Însă pentru a trata corect simptomele, este important să înțelegem ce substanțe active se găsesc în medicamentele uzuale și cum acționează ele în organism. În acest fel, putem evita supradozajul, combinațiile greșite și așteptările nerealiste.

Răceala și simptomele ei – de ce ai nevoie de tratament simptomatic

Răceala este o infecție virală a căilor respiratorii superioare, cauzată de obicei de rinovirusuri. Nu există un medicament care să vindece direct răceala, iar tratamentul este doar simptomatic (Cleveland Clinic).

Simptomele tipice includ: nas înfundat, secreții nazale, durere de gât, tuse, oboseală și uneori febră ușoară. Medicamentele nu omoară virusul, dar ajută corpul să suporte mai ușor perioada de boală.

Substanțe active și cum acționează ele împotriva simptomelor

1. Pentru febră și dureri: Paracetamol și Ibuprofen

Paracetamolul (acetaminofen) reduce febra și calmează durerile prin acțiune la nivelul centrilor nervoși din creier.
Ibuprofenul, un antiinflamator nesteroidian (AINS), are un efect similar, dar contribuie și la reducerea inflamației.
Acestea sunt primele opțiuni recomandate pentru controlul simptomelor generale ale răcelii (Mayo Clinic).

2. Pentru nas înfundat: Decongestionante nazale

Clorhidratul de fenilefrină este un decongestionant eficient care acționează prin contractarea vaselor de sânge din mucoasa nazală, reducând inflamația și eliberând căile respiratorii.
Este frecvent întâlnit în medicamentele pentru răceală și sinuzită.
Se recomandă utilizarea doar pentru perioade scurte, de 3–5 zile, pentru a evita fenomenul de congestie de rebound (NHS).

3. Pentru secreții abundente și nas care curge: Antialergice

Maleatul de feniramină este o substanță cu efect antihistaminic, utilă în reducerea secrețiilor nazale și a strănutului.
Este indicat mai ales atunci când simptomele de răceală se suprapun cu cele ale alergiilor.
Prin acțiunea sa asupra receptorilor histaminici, scade disconfortul nazal și ajută la respirație mai ușoară.

4. Pentru tuse: Antitusive și expectorante

Dextrometorfanul este un antitusiv care acționează la nivelul centrului tusei din creier și calmează tusea seacă, iritantă.
Guaifenezina este un expectorant care ajută la fluidificarea secrețiilor și la eliminarea lor mai ușoară, fiind eficientă în tusea productivă.
Alegerea corectă depinde de tipul de tuse, uscată sau cu secreții (Mass General Brigham).

5. Pentru gât iritat: Substanțe emoliente și antiinflamatoare locale

Spray-urile sau pastilele pentru gât pot conține lidocaină (efect anestezic local), benzydamină (antiinflamator local) sau ingrediente naturale precum mierea și mentolul.
Acestea nu grăbesc vindecarea, dar reduc disconfortul și fac zilele de răceală mai suportabile.

6. Suplimente și ce spun studiile

Vitamina C este des folosită, dar studiile arată că are efect modest în prevenirea răcelii. Poate scurta ușor durata simptomelor la unele persoane.
Zincul, conform NIH, are dovezi mai solide: administrat în primele 24 de ore de la debut poate reduce durata răcelii.
Vitamina D contribuie la susținerea imunității în sezonul rece, deși nu tratează direct răceala.

Ce NU funcționează împotriva răcelii

  • Antibioticele – sunt inutile în răceală, deoarece acționează asupra bacteriilor, nu asupra virusurilor (CDC).
  • Combinațiile multiple de medicamente fără citirea prospectului – pot duce la supradozaj de paracetamol sau alte substanțe.

Când să mergi la medic

Dacă simptomele persistă mai mult de 10–14 zile, dacă febra este mare și nu scade, sau dacă apar dureri severe și dificultăți de respirație, este esențial să ceri consult medical (NHS).

Răceala nu are un leac miraculos, dar substanțele active din medicamentele uzuale pot controla eficient simptomele și îți pot face boala mai suportabilă.
Cheia este să alegi ingredientele potrivite pentru problema ta, să respecți dozele și să eviți automedicația fără informare corectă.

