Cum îți poate afecta congestia nazală somnul, concentrarea și starea de bine – și ce poți face pentru a respira mai ușor

Mulți oameni privesc congestia nazală ca pe o simplă neplăcere. Dar, în realitate, nasul înfundat poate afecta mai mult decât respirația – influențează somnul, capacitatea de concentrare și chiar starea generală de bine.

Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 17:51 | Actualizat Miercuri, 22 Octombrie 2025, 17:53
Cum îți poate afecta congestia nazală somnul, concentrarea și starea de bine – și ce poți face pentru a respira mai ușor

Studiile medicale arată că obstrucția nazală poate avea efecte semnificative asupra vieții de zi cu zi, iar tratamentele potrivite pot face o diferență uriașă.

Cum afectează congestia nazală somnul

Atunci când nasul este înfundat, somnul poate fi serios perturbat. Obstrucția nazală duce la treziri frecvente, sforăit și chiar episoade de apnee ușoară. Lipsa unui somn odihnitor afectează energia de peste zi, starea de spirit și poate crește riscul unor probleme cronice de sănătate.

Un studiu publicat în Journal of Clinical Sleep Medicine arată că pacienții cu sinuzită cronică au calitatea somnului mult redusă, chiar și atunci când nu au alte afecțiuni. Prin urmare, un nas liber nu înseamnă doar confort, ci și un somn mai bun.

Impact asupra concentrării și memoriei

Creierul are nevoie de oxigenare corectă și somn de calitate pentru a funcționa la capacitate maximă. Congestia nazală cronică a fost asociată cu dificultăți de atenție și memorie, dar și cu modificări ale activității cerebrale.

Cercetări publicate în JAMA Otolaryngology arată că inflamația sinusurilor este legată de modificări în rețelele cerebrale responsabile de atenție și rezolvarea problemelor. Mai mult, un studiu din Frontiers in Neuroscience a identificat anomalii cerebrale asociate cu dificultăți de concentrare și dispoziție afectată la pacienții cu sinuzită cronică.

Efecte asupra stării generale de bine

Respirația dificilă nu afectează doar somnul și concentrarea. Persoanele cu rinită alergică sau sinuzită cronică raportează adesea oboseală constantă, lipsă de energie și o scădere vizibilă a calității vieții.

Un studiu realizat de UW Medicine arată că inflamația sinusală cronică poate modifica activitatea cerebrală în rețele asociate dispoziției și atenției. Aceste modificări explică simptome precum stresul, iritabilitatea și scăderea motivației.

Ce poți face pentru a ameliora congestia nazală

Există soluții simple și eficiente pentru a reduce congestia și a-ți îmbunătăți calitatea vieții:

  • Igienă nazală: spălături cu soluții saline care curăță pasajele nazale (Mass Eye and Ear).
  • Umidificarea aerului: aerul uscat irită mucoasa nazală și agravează congestia.
  • Poziția în somn: dormitul cu capul ușor ridicat ajută drenajul și reduce trezirile frecvente (Health.com).
  • Evitarea factorilor declanșatori: fumul de țigară, praful și alergenii pot agrava simptomele.
  • Tratament medical: spray-uri nazale, antihistaminice sau corticosteroizi recomandați de medic.

Dacă problema persistă sau devine cronică, o consultație ORL este esențială pentru un plan de tratament personalizat.

Congestia nazală nu este o problemă banală. Ea poate perturba somnul, reduce capacitatea de concentrare și afecta starea generală de bine. Din fericire, prin atenție și tratamente adecvate, putem îmbunătăți semnificativ calitatea vieții.

➡️ Un nas sănătos = un corp și o minte mai odihnite. Respirația liberă este primul pas către o viață mai plină de energie și bună dispoziție.

