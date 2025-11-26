Știi senzația aceea? Îți zgârie gâtul, nasul parcă se înfundă și simți o oboseală bruscă. Nu ai nevoie de test ca să știi: te ia răceala. Vestea bună e că, dacă reacționezi rapid, îți poți ușura simptomele și chiar scurta durata bolii.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 08:01 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 13:54

Primii pași când simți că te ia răceala: ce să faci imediat pentru a te simți mai bine | Pexels.com

Cum recunoști primele simptome de răceală

Răceala începe discret, dar semnele sunt clare: gât uscat, strănut, nas care curge, dureri de cap și oboseală.

Potrivit Cleveland Clinic, aceste simptome apar la 1–3 zile după expunerea la virus.

Primii pași acasă – ce funcționează cu adevărat

Odihnește-te – Somnul și repausul ajută corpul să lupte cu virusul.

– Somnul și repausul ajută corpul să lupte cu virusul. Hidratează-te – Apă, ceaiuri calde sau supă de pui (recomandate de Mayo Clinic) ajută la fluidificarea secrețiilor.

– Apă, ceaiuri calde sau supă de pui (recomandate de Mayo Clinic) ajută la fluidificarea secrețiilor. Alimentație ușoară – Fructe, legume și alimente bogate în vitamina C.

– Fructe, legume și alimente bogate în vitamina C. Gargară și inhalații – Mass General Brigham recomandă gargară cu apă sărată și inhalații cu aburi pentru nas înfundat.

Medicamente simple care te pot ajuta

Nu ai nevoie de tratamente complicate în primele zile.

Paracetamolul și ibuprofenul ameliorează febra și durerile, iar pseudoefedrina are efect decongestionant, ajutând la eliberarea nasului și reducerea presiunii sinusurilor.

Sprayul cu ser fiziologic hidratează mucoasa, iar dropsurile pentru gât calmează iritația.

NIH menționează că vitamina C și zincul pot scurta ușor durata simptomelor.

Ce să eviți la începutul răcelii

Antibiotice – nu funcționează împotriva virusurilor (CDC).

– nu funcționează împotriva virusurilor (CDC). Amestec de medicamente – poți face supradozaj, mai ales cu paracetamol.

– poți face supradozaj, mai ales cu paracetamol. Ignorarea simptomelor – dacă se agravează, mergi la medic.

Când trebuie să mergi la medic

Răceala e ușoară, dar mergi la medic dacă:

febra depășește 38,5°C și persistă;

apar dureri puternice (sinusuri, urechi, piept);

ai dificultăți de respirație;

simptomele durează peste 10–14 zile (NHS).

