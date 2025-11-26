Antena Căutare
Home Te simti bine Primii pași când simți că te ia răceala: ce să faci imediat pentru a te simți mai bine

Primii pași când simți că te ia răceala: ce să faci imediat pentru a te simți mai bine

Știi senzația aceea? Îți zgârie gâtul, nasul parcă se înfundă și simți o oboseală bruscă. Nu ai nevoie de test ca să știi: te ia răceala. Vestea bună e că, dacă reacționezi rapid, îți poți ușura simptomele și chiar scurta durata bolii.

Publicat: Miercuri, 26 Noiembrie 2025, 08:01 | Actualizat Miercuri, 12 Noiembrie 2025, 13:54
Primii pași când simți că te ia răceala: ce să faci imediat pentru a te simți mai bine | Pexels.com

Cum recunoști primele simptome de răceală

Răceala începe discret, dar semnele sunt clare: gât uscat, strănut, nas care curge, dureri de cap și oboseală.
Potrivit Cleveland Clinic, aceste simptome apar la 1–3 zile după expunerea la virus.

Primii pași acasă – ce funcționează cu adevărat

  • Odihnește-te – Somnul și repausul ajută corpul să lupte cu virusul.
  • Hidratează-te – Apă, ceaiuri calde sau supă de pui (recomandate de Mayo Clinic) ajută la fluidificarea secrețiilor.
  • Alimentație ușoară – Fructe, legume și alimente bogate în vitamina C.
  • Gargară și inhalațiiMass General Brigham recomandă gargară cu apă sărată și inhalații cu aburi pentru nas înfundat.
Articolul continuă după reclamă

Medicamente simple care te pot ajuta

Nu ai nevoie de tratamente complicate în primele zile.
Paracetamolul și ibuprofenul ameliorează febra și durerile, iar pseudoefedrina are efect decongestionant, ajutând la eliberarea nasului și reducerea presiunii sinusurilor.
Sprayul cu ser fiziologic hidratează mucoasa, iar dropsurile pentru gât calmează iritația.
NIH menționează că vitamina C și zincul pot scurta ușor durata simptomelor.

CITEȘTE ȘI: Răceala modernă: ce ai în trusa ta de acasă pentru sezonul rece?

Ce să eviți la începutul răcelii

  • Antibiotice – nu funcționează împotriva virusurilor (CDC).
  • Amestec de medicamente – poți face supradozaj, mai ales cu paracetamol.
  • Ignorarea simptomelor – dacă se agravează, mergi la medic.

Când trebuie să mergi la medic

Răceala e ușoară, dar mergi la medic dacă:

  • febra depășește 38,5°C și persistă;
  • apar dureri puternice (sinusuri, urechi, piept);
  • ai dificultăți de respirație;
  • simptomele durează peste 10–14 zile (NHS).

CITEȘTE ȘI: Cum acționează substanțele active împotriva răcelii?​

Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire Explozie într-un bloc din Buftea: 6 victime. Există risc de prăbuşire
O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei O profesoară a fost condamnată la 10 ani de închisoare după ce s-a aflat ce făcea cu elevii ei

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Ce tip de răceală ai? Cum să identifici simptomele și ce soluții ți se potrivesc
Ce tip de răceală ai? Cum să identifici simptomele și ce soluții ți se potrivesc
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Răceala modernă: ce ai în trusa ta de acasă pentru sezonul rece?
Răceala modernă: ce ai în trusa ta de acasă pentru sezonul rece?
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x