Când ești răcit, nopțile pot fi cele mai dificile: nasul înfundat nu te lasă să dormi, tusea apare exact când te pui în pat, iar febra îți dă o stare de neliniște. Totuși, o rutină de seară bine gândită poate face diferența. Ea îți ajută corpul să se refacă mai repede și să treci mai ușor peste răceală.

Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 17:01 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 10:43
Rutina de seară care te ajută să te refaci mai repede când ești răcit | Pexels.com

De ce e importantă seara în procesul de recuperare

Somnul este aliatul numărul unu al imunității.
Conform Cleveland Clinic, atunci când dormi suficient, organismul produce mai multe celule imune și anticorpi, ceea ce accelerează vindecarea.
O rutină de seară corectă îți oferă condițiile ideale pentru un somn odihnitor, chiar și atunci când ești răcit.

Pașii unei rutine de seară eficiente

1. Hidratează-te înainte de culcare

Un pahar de apă sau un ceai cald (mușețel, ghimbir, mentă) ajută la menținerea hidratării și la calmarea mucoaselor iritate.
Mayo Clinic recomandă lichidele calde pentru reducerea disconfortului de gât și nas.

2. Fă o baie sau un duș fierbinte

Aburul ajută la decongestionarea căilor nazale și la relaxarea musculaturii. În plus, o baie caldă înainte de culcare induce somnul mai ușor (Mass General Brigham).

3. Creează un mediu favorabil somnului

Aerisește camera, folosește un umidificator sau pune un vas cu apă lângă calorifer pentru a evita aerul uscat. Umiditatea optimă previne uscarea gâtului și a mucoaselor nazale.

4. Ia medicamentele necesare, dar cu grijă

Dacă ai febră sau dureri, poți lua paracetamol sau ibuprofen, respectând prospectul.
Pentru nasul înfundat, spray-ul cu ser fiziologic este o alegere sigură.
Evită însă decongestionantele puternice înainte de culcare, mai ales dacă le folosești de câteva zile deja (NHS).

5. Ridică-ți capul în timpul somnului

Dormi cu capul puțin mai sus, folosind o pernă suplimentară. Această poziție reduce congestia nazală și previne acumularea secrețiilor în gât, care pot declanșa tusea nocturnă.

6. Calmează-ți gâtul înainte să adormi

Un ceai cu miere sau o pastilă emolientă pentru gât poate reduce senzația de usturime și tusea uscată.
CDC recomandă soluțiile simple și naturale pentru ameliorarea simptomelor.

7. Oprește ecranele și relaxează-te

Lumina albastră de la telefon sau laptop întârzie somnul. Înlocuiește scroll-ul de seară cu câteva pagini de carte sau exerciții de respirație. Relaxarea psihică este la fel de importantă ca tratamentul fizic.

Când să ceri ajutor medical

Dacă, în ciuda rutinei, nu poți dormi din cauza simptomelor severe, dacă febra persistă sau apar dificultăți de respirație, este important să consulți un medic (NHS).

O rutină de seară inteligentă

O rutină de seară inteligentă înseamnă hidratare, relaxare și un mediu propice somnului.
Pe lângă ceaiurile clasice, poți include și băuturi calde care conțin substanțe active dedicate ameliorării simptomelor de răceală și gripă – acestea ajută la calmarea durerii de gât, reducerea congestiei nazale și scăderea disconfortului general, oferind în același timp hidratare și confort termic.

Cu pași simpli – un duș cald, o cană de băutură caldă terapeutică, aer proaspăt în cameră și o poziție corectă la somn – îi dai corpului șansa să se refacă mai repede și să te trezești dimineața mai bine.

