Nasul înfundat și nasul care curge sunt două dintre cele mai frecvente motive pentru care oamenii caută soluții rapide de ameliorare a disconfortului respirator. Deși pot apărea împreună, ele nu înseamnă același lucru și pot avea cauze diferite, de la simple răceli până la alergii sau iritații ale mediului.

Publicat: Joi, 05 Februarie 2026, 10:05 | Actualizat Joi, 05 Februarie 2026, 10:14

Nas înfundat sau nas care curge? Cum recunoști cauza și ce soluții te ajută | Pexels.com

1. Care este diferența dintre nas înfundat și nas care curge

Ce înseamnă, de fapt, nasul înfundat

Nasul înfundat, denumit medical congestie nazală, apare atunci când mucoasa care căptușește interiorul nasului se inflamează. Această inflamație determină dilatarea vaselor de sânge și umflarea țesuturilor, reducând spațiul prin care aerul poate circula.

Așa cum explică Mayo Clinic, senzația de „nas blocat” nu este cauzată exclusiv de mucus, ci mai ales de inflamația țesuturilor nazale, motiv pentru care suflarea nasului nu aduce întotdeauna ușurare.

Articolul continuă după reclamă

Congestia nazală poate fi însoțită de:

senzație de presiune la nivelul nasului sau sinusurilor

dificultăți de respirație pe nas

diminuarea mirosului

Ce înseamnă nasul care curge

Nasul care curge, cunoscut ca rinoree, se referă la eliminarea excesivă de mucus prin nări sau către partea din spate a gâtului. Potrivit MedlinePlus (NIH), mucusul are rol de protecție, ajutând organismul să elimine virusuri, bacterii sau alergeni.

În anumite situații – precum infecțiile sau alergiile – organismul produce mai mult mucus decât în mod normal, ceea ce duce la rinoree persistentă.

CITEȘTE ȘI: Cum îți poate afecta congestia nazală somnul, concentrarea și starea de bine – și ce poți face pentru a respira mai ușor

2. Cele mai frecvente cauze ale nasului înfundat sau care curge

Răceala comună

Răceala este una dintre cele mai frecvente afecțiuni respiratorii și este cauzată de virusuri. CDC menționează că nasul înfundat sau care curge, strănutul și durerea în gât sunt simptome tipice, care ating intensitatea maximă în primele zile.

În majoritatea cazurilor, simptomele se ameliorează treptat în decurs de 7–10 zile, fără a necesita tratament specific.

Alergiile respiratorii

În alergii, sistemul imunitar reacționează exagerat la substanțe inofensive, precum polenul sau praful. Conform Medscape, rinita alergică se manifestă prin strănut frecvent, congestie nazală, mâncărime și rinoree apoasă.

Un indiciu important este faptul că simptomele pot fi sezoniere sau persistente și nu sunt, de obicei, însoțite de febră.

Rinitele non-alergice

Nu toate simptomele nazale sunt cauzate de infecții sau alergii. Mayo Clinic explică faptul că aerul rece, mirosurile puternice, stresul sau schimbările hormonale pot declanșa rinita non-alergică, cu simptome similare congestiei sau rinoreei.

Iritanții de mediu

Expunerea la poluare sau fum de țigară poate irita mucoasa nazală și poate accentua simptomele respiratorii. Organizația Mondială a Sănătății atrage atenția că poluanții din aer au efecte directe asupra sănătății căilor respiratorii.

3. Cum recunoști cauza în funcție de simptome

Observarea atentă a simptomelor este esențială:

secrețiile clare, apoase, asociate cu strănut și mâncărime sugerează alergii

mucusul gros, colorat apare mai frecvent în infecții

congestia fără secreții evidente poate indica iritație sau rinita non-alergică

MedlinePlus subliniază că durata simptomelor este un indiciu important: răceala se ameliorează în timp, în timp ce alergiile persistă cât timp există expunere la alergen.

CITEȘTE ȘI: Nasul înfundat nu este doar o problemă sezonieră: poluare, aer uscat, alergeni și stres – factorii ascunși ai congestiei nazale

4. Soluții care pot ajuta la ameliorarea simptomelor

Măsuri non-medicamentoase

Specialiștii recomandă, ca prim pas, soluții simple:

hidratarea ajută la subțierea mucusului

umidificarea aerului reduce uscăciunea mucoasei

spălăturile nazale cu soluție salină pot elimina secrețiile și iritanții

Aceste recomandări sunt susținute de Mayo Clinic și CDC.

Tratamente locale și utilizarea responsabilă

Tratamentele locale nazale sunt adesea prima opțiune pentru ameliorarea rapidă a nasului înfundat sau care curge, deoarece acționează direct la nivelul mucoasei. Spray-urile saline pot fi utilizate zilnic pentru hidratarea și curățarea pasajelor nazale, ajutând la eliminarea secrețiilor și a iritanților, așa cum recomandă Mayo Clinic.

Decongestionantele nazale reduc inflamația mucoasei și pot oferi o senzație rapidă de „nas desfundat”. Totuși, utilizarea lor pe perioade îndelungate nu este recomandată. În situațiile în care simptomele sunt cauzate de alergii, antihistaminicele joacă un rol esențial. Potrivit Medscape, antihistaminicele ajută la reducerea reacției alergice, diminuând secrețiile nazale, strănutul și mâncărimea.

Combinația dintre un decongestionant și un antihistaminic poate fi deosebit de utilă atunci când congestia și rinoreea apar simultan, așa cum se întâmplă frecvent în rinita alergică.

Produsele nazale care asociază aceste două mecanisme de acțiune pot oferi un avantaj important: ameliorarea rapidă a congestiei, alături de controlul secrețiilor și al simptomelor alergice, într-o singură formulă. Această abordare combinată permite gestionarea mai eficientă a disconfortului nazal, cu respectarea recomandărilor de utilizare corectă și limitată în timp, susținute de ghidurile clinice.

5. Când este recomandat consultul medical

Conform Mayo Clinic, este indicat să consulți un medic dacă simptomele durează peste 7–10 zile, se agravează sau sunt însoțite de febră, dureri faciale intense sau secreții neobișnuite.

Concluzie

Nasul înfundat și nasul care curge sunt reacții frecvente ale organismului la infecții, alergii sau iritanți. Identificarea corectă a cauzei și aplicarea soluțiilor potrivite pot reduce disconfortul și pot ajuta la menținerea sănătății respiratorii.

CITEȘTE ȘI: Cum acționează substanțele active împotriva răcelii?​