Tusea productivă vs. tusea seacă – cum le recunoști și ce tratamente sunt potrivite

Specialiștii de la Mayo Clinic subliniază că tusea este un simptom, nu o boală în sine, iar cauzele ei pot varia de la infecții minore până la afecțiuni cronice.
Ce este tusea seacă
Tusea seacă este o tuse iritativă, fără eliminare de secreții. Este adesea persistentă și poate fi deranjantă mai ales pe timpul nopții.
Cauze frecvente:
- infecții virale (răceală, gripă, COVID-19),
- alergii,
- reflux gastroesofagian,
- expunere la fum sau praf,
- anumite medicamente (ex. inhibitori ai enzimei de conversie).
Potrivit Cleveland Clinic, simptomele pot include senzația de gâdilat în gât, oboseală și, uneori, durere toracică.
Ce este tusea productivă
Tusea productivă este însoțită de eliminarea de mucus sau flegmă. Deși uneori este mai supărătoare, are un rol benefic: ajută la curățarea căilor respiratorii.
Cauze frecvente:
- bronșită,
- pneumonie,
- infecții bacteriene,
- boală pulmonară obstructivă cronică (BPOC),
- fumat.
Johns Hopkins Medicine explică faptul că analiza culorii și consistenței secrețiilor poate oferi indicii despre cauză – de exemplu, mucus galben-verzui poate sugera o infecție.
Diferențe cheie între cele două
|Caracteristică
|Tuse seacă
|Tuse productivă
|Expectorație
|Nu
|Da (mucus/flegmă)
|Senzație
|Gâdilat/iritare în gât
|Presiune toracică, secreții
|Cauze comune
|Virusuri, alergii, reflux, medicamente
|Infecții bacteriene, bronșită, BPOC
|Noaptea
|Mai deranjantă, persistentă
|Se poate ameliora după eliminarea mucusului
Tratamente și recomandări
Tratamentul depinde de tipul de tuse și de cauza ei:
Tuse seacă:
- antitusive (ex. dextrometorfan),
- pastile de supt și ceaiuri pentru calmarea iritației,
- hidratare abundentă,
- evitarea factorilor iritanți (fum, praf).
Tuse productivă:
- expectorante (ex. guaifenesin),
- mucolitice (fluidifică mucusul),
- hidratare și odihnă.
👉 Foarte important: antitusivele nu se recomandă în tusea productivă, pentru că împiedică eliminarea secrețiilor.
Conform NHS, consultul medical este necesar dacă tusea durează mai mult de 3 săptămâni, se agravează sau este asociată cu simptome severe.
Când să mergi la medic
Este recomandat să consulți un medic dacă tusea este însoțită de:
- febră mare,
- sânge în spută,
- dificultăți de respirație,
- transpirații nocturne,
- pierdere inexplicabilă în greutate,
- simptome persistente peste 3 săptămâni.
Tusea seacă și tusea productivă au cauze și tratamente diferite. Recunoașterea tipului de tuse te ajută să aplici măsuri corecte: calmante pentru gât în cazul tusei seci sau expectorante și hidratare pentru tusea productivă.
Indiferent de tip, dacă tusea persistă sau se agravează, este important să consulți un medic pentru un diagnostic corect și tratament adecvat.
