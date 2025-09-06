The Ticket, unul dintre cele mai așteptate formate TV, a avut premiera sâmbăta aceasta, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Iată mai jos cele mai importante momente din show!

The Ticket, 6 septembrie 2025. Ce s-a întâmplat în prima ediție a talent show-ului. Ce concurenți au urcat pe scenă | Antena 1

Emisiunea a debutat cu prezentarea juriului: Mihai Bendeac, Delia, Anca Dinicu, Micutzu și Maurice Munteanu, care trebuie să aleagă un finalist din fiecare ediție. Ulterior, prezentatorii Cătălin Bordea și Nelu Cortea au dezvăluit regulile jocului, întrucât publicul din sală joacă un rol important în acest format TV, fiind „al șaselea jurat”.

„Voi aveți biletele! Jurații vor vorbi răspicat, dar vor oferi doar sugestii și păreri. După, începe plata și aici intră în acțiune personajul principal: publicul. Avem zece categorii de bilete, de la zero la 200 de lei și, mai important, dacă toate biletele s-au vândut la artistul de pe scenă, poate încasa 20.000 de lei. La final, rolul juriului este să aleagă finaliștii, adică din fiecare zi o să avem un finalist care merge în Marea Finală, unde premiul este de 100.000 de euro!”, au spus cei doi.

Așadar, emoția se cuantifică nu doar în aplauze, ci și în bani. The Ticket nu premiază doar talentul, ci și felul în care concurenții îl transformă în spectacol.

Citește și: Peste 300.000 de Euro câștigați până acum la The Ticket. Sâmbătă, de la 20.00, începe la Antena 1 cel mai nou show de talente

Articolul continuă după reclamă

Gabriel Sucea a venit la The Ticket cu o dorință clară: „Lumea să audă ce fac”. Câte bilete a luat

Primul concurent care a urcat pe scenă a fost Gabriel Sucea. El vine din Râmnicu Vâlcea, este producător muzical și chitarist, iar, de un an de zile, s-a apucat, din întâmplare, să cânte la caval.

Prin prestația sa, Gabriel speră să îi cucerească pe cei prezenți la fel cum l-a cucerit pe el instrumentul. Concurentul a mărturisit în fața juraților că nu a mai văzut până acum acest gen de număr: „Am venit ca lumea să vadă și să audă ce fac”.

Dorința i-a fost îndeplinită, iar oamenii din sală au simțit emoția transmisă prin instrument. Delia s-a ridicat în picioare la finalul momentului. Și a doua execuție, cerută în mod special de Mihai Bendeac, a fost primită cu multe aplauze din partea juriului și a publicului.

„Mă cucerise din prima. Acesta a fost un bonus”, a jurizat Delia.

După momentul său demn de aplauze, Cătălin Bordea și Nelu Cortea a invitat publicul să își pregătească telefoanele pentru vot. Concurentul a primit, în total, 11.535 de lei.

Vezi momentul aici:

Ramona Vărzaru i-a transpus pe jurați la Teatrul de Revistă. Câte bilete a luat

Ramona are 22 de ani, iar lumea o știe de pe TikTok. Este studentă la Medicină, vine din Olt, dar locuiește în Timișoara. Pasiunea ei dintotdeauna a fost muzica.

„Sunt singura care cântă din neamul meu. E de la Dumnezeu. De când m-am apucat, de zece luni de zile, nu există zi să nu fac live pe TikTok. E ca un job”, a dezvăluit ea.

Concurenta a cântat piesa „Luță”, încercând să transpună privitorii într-un spectacol de teatru. Maurice Munteanu și Anca Dinicu au fost de părere că nu a reușit să transmită emoțiile așa cum ar fi trebuit.

„Tipul acesta de melodie nu funcționează decât dacă și fața ta se mișcă în ritm cu perversitatea versurilor”, a jurizat Maurice Munteanu.

Micutzu, în schimb, a mărturisit că s-a simțit ca la Teatrul de Revistă, doar că lui nu-i place acest gen, iar Mihai Bendeac a fost de părere că „este o diferență între a face ceva pe TikTok și ceva pe scenă”.

Pentru că a mărturisit că folclorul și muzica ușoară sunt genurile ei preferate, Ramona Vărzaru a schimbat repertoriul și a cântat o melodie populară. Jurații au simțit că acest stil se mulează mult mai bine pe timbrul ei.

Ramona Vărzaru a primit, în total, 6.555 de lei.

Vezi momentul aici:

Ansamblul Voiniceasca a venit să ia „biletul către faimă”. Cum s-au descurcat

Ansamblul vine din Republica Moldova și este format din copii de 10-17 ani, care au venit pe scena The Ticket pentru a lua „biletul către faimă”. Prin sceneta pe care au pregătit-o, copilașii au reușit să le „fure” câte un zâmbet juraților.

Băiețelul care a ieșit din butoi a amuzat teribil publicul. Carismatic din fire, pașii săi alerți de dans i-au făcut pe jurați să chiuie alături de el. La final, atât cei cinci, cât și prezentatorii s-au ridicat în picioare ca să-i aplaude.

„A fost un moment extrem de viu, de tonic”, a jurizat Delia.

Ansamblul Voiniceasca a primit, în total, 12.815 de lei.

Vezi momentul aici:

Mirrorman Show a transformat baletul într-un show pe cinste. Câte bilete au primit la The Ticket

Rebeca și Elena sunt două balerine și modele, care formează trupa Mirrorman Show. Una dintre ele a fost chiar Miss România, potrivit declarațiilor sale. Concurentele au fost balerine la Opera Națională și au teminat un liceu de coregrafie. În prezent, Rebeca și Elena activează împreună la anumite evenimente.

Maurice Munteanu nu a putut să depășească faptul că Rebeca a ajuns să fie Miss România „din întâmplare”. Ea nu s-a dus acolo să participe, ci să danseze, însă „a fost o probă de cultură generală” și a câștigat. Elena, colega ei, a dezvăluit că și ea a fost Miss International numărul trei.

Pe scena The Ticket, cele două concurente au executat mai multe mișcări de balet, acrobație și gimnastică, dar puse într-un moment incendiar, cu lumini și efecte speciale. Pentru această prestație, tinerele au primit, în total, 4.160 de lei.

Vezi momentul aici:

Dan Nistor și Marina Pateoacă le-au făcut juraților o terapie prin sunete. Câte bilete au primit

Dan Nistor și Marina Pateoacă au venit la The Ticket cu energia bună. Concurenții au oferit un moment de relaxare și, totodată, de terapie prin sunete, folosindu-se de vasele cântătoare, dar și de alte instrumente specifice acestui ritual.

Dacă pe Anca Dinicu momentul a reușit să o „liniștească” prea mult, pe Maurice Munteanu l-a intrigat. După o serie de comentarii din partea juraților, s-a trecut la vot.

Dan Nistor și Marina Pateoacă au primit, în total, 6.325 de lei.

Vezi momentul aici:

Rhiana Grigore i-a cucerit pe jurați cu schemele sale pe skateboard. Cât a primit de la public

După un filmuleț de prezentare, Rhiana Grigore a intrat pe scena The Ticket cu un skateboard. Concurenta a reușit să trezească interesul juraților încă de la primele scheme. Mișcările acesteia nu doar că au fost realizate impecabil, văzându-se munca din spate, dar au fost făcute pe ritmul muzicii, ceea ce a captivat.

Deși s-a și încurcat, concurenta a cucerit cu momentul în care s-a pus în mâini pe skateboard.

„Foarte greu ce faci!”, i-a zis Delia, la finalul momentului.

Rhiana, care face parte dintr-un grup de skate din România, a dezvăluit că placa pe care o folosește are valoare sentimentală, întrucât are inscripționate pe ea toate lucrurile care o reprezintă.

Modestă din fire, concurenta i-a răspuns lui Mihai Bendeac că și-ar da nota șase pentru execuția sa. De la public, în schimb, a primit 4.215 de lei.

Vezi momentul aici:

Karala a visat să fie pe scenă, iar Dumnezeu i-a îndeplinit visul la The Ticket. Câte bilete a primit

Karala vine din București, are 33 de ani și spune despre el că bate în orice și simte ritmul în sânge.

„Eu, când închid ochii și ascult o melodie arăbească și mai ales dacă am și tarabana lângă mine, parcă mă simt în formație de arabi. Pentru mine, tarabana este ceva ce am visat-o de mic și am ajuns la realitate să o am”, a mărturisit concurentul.

Karala a intrat pe scenă cu un cărucior din lemn pe care erau amplasate mai multe oale și tigăi, cu care a făcut magie. Notele orientale le-au făcut pe Delia și Anca Dinicu să miște din umăr. Ulterior, concurentul le-a arătat juraților mișcări de la unii actori, dar executate într-o manieră comică, cu ajutorul subrațului.

Pentru numărul său, Karala a primit, în total, 3.470 de lei.

Vezi momentul aici:

Cristina Strecopitov, prima femeie magician din România. Câte bilete a primit

Cristina Strecopitov are 35 de ani, locuiește în București și a mărturisit că are foarte mari emoții pentru momentul său, pentru că, spune ea, „accidentele se pot întâmpla oricând”.

Pe scena The Ticket, concurenta a executat un număr de magie. Pentru început, Cristina i-a impresionat pe jurați cu ținutele pe care le-a schimbat foarte rapid. După, concurenta i-a invitat pe scenă pe Mihai Bendeac și pe Cătălin Bordea pentru a executa o provocare de zile mari: „O să mă legați în seara asta!”.

Cristina a fost legată cu o sfoară și, împreună cu Mihai Bendeac, a intrat într-un cerc. După ce Cătălin Bordea a ridicat cercul peste ei și l-a scuturat, când l-a dat la o parte, concurenta purta o altă ținută.

După o a doua rundă, concurenta, care a stat de această dată în spatele lui Mihai Bendeac, a apărut îmbrăcată cu sacoul pe care i-l dăduse juratului, cu toate că ea era legată de mâini și picioare.

Rămasă singură cu Mihai Bendeac, concurenta l-a rugat să ridice el cercul de această dată. Publicul a rămas impresionat că, în mai puțin de câteva secunde, Cristina a apărut într-o cu totul altă ținută.

„A fost spectaculos! Am fost surprinsă. Acum, sunt curioasă și frustrată că nu știu ce se întâmplă acolo”, a zis Anca Dinicu.

Întrebată de Mihai Bendeac, Cristina a dezvăluit că este actriță, magician și face magie de aproximativ 16 ani. Cătălin Bordea a anunțat că ea este prima femeie magician din România.

Cristina Strecopitov a primit, 17 bilete de 200 de lei, cel mai mult de până acum. În total, concurenta a acumulat 12.440 de lei.

Vezi momentul aici:

Fetele de la (IN) PULSE au plutit pe scena The Ticket, iar pe Maurice Munteanu l-au cucerit! Ce bilete au luat

Norocean Ana Maria și Stoian Ema formează trupa (IN) PULSE. Ele au 16, respectiv 17 ani și sunt din București. De asemenea, Ana și Ema fac balet de mici.

Pe scena The Ticket, cele două concurente au oferit un moment artistic superb, în care s-au jucat cu mișcările de acrobație, gimnastică, dar și cele de dans, iar singul lor „instrument” a fost un pulover. Fetele au fost atât de bune, încât spuneai că plutesc pe scenă. La final, momentul lor a fost primit cu multe aplauze.

Trupa (IN) PULSE a primit un bilet în valoare de 10.005 de lei.

„Un număr tonic, actual și foarte modern! Un mix de pantomimă, de tăcere, de dorință. Au reușit să cuprindă într-un singur număr 12 numere!”, a declarat Maurice Munteanu, la tesimoniale.

Vezi momentul aici:

Gheorghe Băeșu a urcat pe scena The Ticket și a demonstrat că vârsta nu contează

Gheorghe Băeșu are 70 de ani, vine din București, și vrea să arate că este foarte pasionat și că vârsta nu contează.

Cu chitara și vocea din dotare, concurentul a pregătit un mashup muzical, pe ritmuri folk. Gigel, așa cum își spune, a oferit un adevărat spectacol, care s-a lăsat cu multe aplauze la final.

În fața juraților, el a dezvăluit că de profesie a fost inginer de electrotehnică. De asemenea, Gigel a dezvăluit că are și trei fete, dar și mulți nepoței.

După o serie de comentarii spumoase între jurați, Gheorghe Băeșu a aflat și câte bilete a primit. Concurentul a încasat suma de 7.570 de lei.

Vezi momentul aici:

CHINDIA BRASS Târgoviște au pregătit o fanfară specială pentru înmormântări. Câte bilete au primit

Trupa CHINDIA BRASS vine din Târgoviște și este alcătuită din membri cu vârsta cuprinsă între 22 și 60 de ani. Concurenții au pregătit o fanfară specială pentru înmormântări, pentru că asta este specialitatea lor.

„Era o cerință. Veneau pe la noi pe la poartă, pe la unitate, și spuneau că au nevoie de câțiva gorniști să dea un semnal, să cânte câteva melodii”, a dezvăluit unul dintre ei, iar altul a adăugat: „Nu este o rușine, este tot o artă”.

Când au intrat pe scenă și au început să cânte la instrumente, jurații s-au uitat lung la ei. Captivați de idee, cei cinci le-au adresat diverse întrebări, unele mai amuzante, altele mai macabre.

CHINDIA BRASS Târgoviște au primit, în total, 6.850 de lei.

Vezi momentul aici:

Messoudi Brothers, numărul cu popice de la care jurații nu și-au mai putut lua ochii

Cei de la Messoudi Brothers spun că s-au antrenat și au repetat cu dansatori de rezervă de la Beyonce, dar și coregrafi din diverse locuri.

„Am lucrat pentru Regina Angliei acum câțiva ani și pe aceeași scenă au fost Ed Sheeran, James Blunt, Rod Stewart, Anne-Marie. Oameni celebri și când lucrezi cu ei începi să înveți un alt mod de a fi artistic și o altă cultură, cum vinzi asta. Și cred că asta ne-a făcut să creștem extrem de mult de-a lungul anilor. Eu am 31 de ani și lucrăm pe scenă de 29 de ani. În afara scenei, sunt o persoană destul de timidă, dar dacă mă pui pe scenă... Fac ce vrei tu”, a dezvăluit unul dintre ei.

Pe scena The Ticket, în timp ce se dezbrăcau treptat și mișcau din trupul bine sculptat, concurenții aruncau în ritm alert cu niște popice, spre deliciul publicului. Gradul de dificultate a crescut când, executând aceeași mișcare, au început să se îmbrace înapoi.

„Eu până acum rămâneam fără dinți”, a zis Nelu Cortea de pe margine.

Pentru al doilea moment, Mihai Bendeac s-a alăturat și el. În timp ce stătea așezat pe un scaun, cu un trandafir în gură, concurenții au continuat să repete mișcarea cu popicele, în același ritm alert.

La final, jurații au fost cuceriți: „Nivelul reprezentației voastre este absolut impresionant”, a zis Mihai Bendeac, iar Delia și Anca Dinicu nu și-au putut lua ochii de la ei.

Messoudi Brothers au primit 13.235 de lei.

Vezi momentul aici:

Avio Focolari trăiește ca să cânte, iar talentul său e dincolo de ceea ce s-a văzut până acum. Câte bilete a primit

Avio Focolari are 66 de ani, este din Italia, și toată viața lui a fost un artist: este cântăreț, actor, regizor și, totodată, scrie muzică. Concurentul a promis că, în această seară, telespectatorii vor vedea ceva ce nu au mai văzut până acum.

„Cred că sunt unic în lume. Nu mai există altul ca mine”, a zis Avio, în culise.

Și adevărul este că așa a fost. Jurații se așteptau să vadă un alt concurent care cântă la chitară în fața lor. Însă, după ce a început muzica, Avio a dovedit că are un talent aparte! În timp ce cânta la chitară, concurentul a scos din gură niște sunete pe care doar cu un fluier ai putea să le scoți.

„Aveți un fluier în gură?”, a fost întrebat la final.

„Eu fac asta doar cu limba. Poziționând-o în stânga sau dreapta palatului”, a explicat Avio, dezvăluind că și-a descoperit talentul în copilărie și că nimeni nu a reușit până acum să mai facă așa ceva: „Aveam o vrabie care mânca din mâna mea, iar eu am învățat de la ea. Am devenit prieteni”.

„Acesta este numărul meu preferat, iar domnul transmite enorm de multe emoții”, a jurizat Maurice Munteanu, iar Delia a cerut încă un rând de aplauze pentru artist.

Pentru darul său aparte, Avio Focolari a primit de la public 13.550 de lei.

Vezi momentul aici:

Exotic Pole Show, dansul la bară care i-a lăsat cu gura căscată pe jurați. Câte bilete a primit

Popa Ruxandra are 19 ani, vine din Brașov, și, deși este mai timidă din fire, pe scena The Ticket a reușit să își exprime emoțiile.

Tânăra în vârstă de 19 ani a executat un dans la bară extrem de sexy. La final, Maurice Munteanu și-a făcut cruce. Totodată, Delia și Mihai Bendeac s-au ridicat în picioare. Surpriza a fost cu atât mai mare după ce Ruxandra a dezvăluit că face acest sport de un an și un pic.

„Când eram mică, am făcut gimnastică ritmică. E printre primele mele apariții pe scenă”, a spus ea, dezvăluind că este studentă în Brașov la construcții aerospațiale.

„Ce, mă?!”, a fost reacția tuturor.

După performanța sa pe scena The Ticket, Exotic Pole Show a primit, în total, 12.750 de lei.

Vezi momentul aici:

Cine a câștigat prima ediție The Ticket, de pe 6 septembrie 2025

După ultimul moment, a venit cel mai dificil moment al serii. Jurații au trebuit să aleagă un singur concurent, din cei care au reușit să treacă peste suma de 5.000 de lei, pe care să îl trimită în Marea Finală.

După o analiză profundă, care s-a lăsat cu opinii contrare, juriul a hotărât.

„În momentul acesta avem un câștigător. Cei de la Ansamblul Voiniceasca!”, a anunțat Mihai Bendeac.

Așadar, câștigătorii primei ediții The Ticket, de pe 6 septembrie 2025, sunt cei de la Ansamblul Voiniceasca.

Vezi momentul aici:

Citește și: Delia, despre talent show-ul The Ticket: „Noi, la emisiunea asta, am devenit cei mai buni prieteni, for life!”

The Ticket, noul talent show de pe Antena 1, aduce spectacolul în prim-plan, bani pe loc și un public cu putere reală de decizie

Antena 1 lansează, în această toamnă, un nou show de televiziune care promite să redefinească standardele entertainmentului TV. Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-l printre jurați pe Mihai Bendeac, The Ticket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Un element esențial care diferențiază formatul este recompensa imediată. În centrul show-ului se află un premiu uriaș de 100.000 de euro, care va fi câștigat în cadrul unei finale live. Drumul până acolo va depinde, însă, de capacitatea fiecărui concurent de a atrage publicul și juriul de partea lui.

Spre deosebire de formatele clasice de tip „talent show”, noul proiect mizează pe felul în care acesta este prezentat. Modul în care concurenții își pun în valoare talentul devine la fel de important — sau chiar mai important — decât aptitudinea în sine. Criteriile de jurizare pun accent pe expresivitate, autenticitate, creativitate și forță artistică.

Regulile jocului sunt simple, dar provocatoare: cei 100 de de oameni din public oferă prin intermediul unei aplicații bilete cu valoare reală. Astfel, fiecare moment artistic poate aduce câștiguri imediate, iar publicul devine nu doar martor, ci și partener direct în recunoașterea valorii.

Mai exact, la finalul numărului, concurentul pleacă acasă cu suma oferită de cei din public. Juriul are, însă, ultimul cuvânt, căci la finalul fiecărui episod, cei cinci vor alege, dintre cei care au obținut peste 5.000 Ron, numărul care va lupta în marea finală pentru premiul de 100.000 de Euro.