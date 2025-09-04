The Ticket, noul talent show de pe Antena 1 și AntenaPLAY, care debutează sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00, aduce nu doar momente spectaculoase pe scenă, ci și o chimie aparte între jurați și prezentatori.

Dincolo de un proiect de televiziune, Delia, Mihai Bendeac, Anca Dinicu, Micutzu, Maurice Munteanu, alături de prezentatorii Cătălin Bordea și Nelu Cortea, au format o echipă care se simte ca un grup de prieteni cu care îți dorești să stai la povești și să comentezi tot ce se întâmplă în fața ta.

Delia, despre talent show-ul The Ticket: „Noi, la emisiunea asta, am devenit cei mai buni prieteni, for life!”

„Noi, la emisiunea asta, toți șapte, am devenit cei mai buni prieteni, for life. Și lucrul ăsta nu îl spun doar așa, chiar s-a simțit. Cu Bordea am plecat într-o drumeție în Bucegi, am început să facem schimb de experiențe, Micutzu a devenit pasionat de parfumuri, Maurice e clar etalon în materie de fashion. Relația dintre noi cred că se va simți și în show”, a declarat Delia.

Deși unele legături existau deja – cum sunt relațiile vechi de prietenie dintre Delia și Mihai Bendeac sau dintre Mihai și Anca Dinicu – cei nou-veniți s-au integrat perfect. Personalitățile lor diferite, puse împreună, au creat scântei în cel mai frumos sens. În pauzele de filmare, la momentele de jurizare sau chiar în clipele de oboseală, energia de pe platou a rămas una pozitivă, cu glume, provocări și multă voie bună. Această dinamică specială se va simți și în flow-ul emisiunii, unde comentariile spontane, replicile savuroase și modul în care jurații și prezentatorii se completează promit să ofere telespectatorilor nu doar un show cu talente, ci și o experiență plină de umor și energie autentică.

The Ticket aduce o noutate pe piața televiziunii din România: 100 de oameni din public, prin intermediul unei aplicații, oferă bilete cu valoare reală, iar fiecare moment artistic poate aduce câștiguri pe loc. La finalul fiecărei ediții, jurații aleg, dintre concurenții care au obținut peste 5.000 RON, un număr ce merge direct în marea finală. Acolo, se va lupta pentru marele premiu de 100.000 de euro, acordat într-o finală live.

