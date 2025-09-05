Peste 300.000 de Euro câștigați până acum la The Ticket. Sâmbătă, de la 20.00, începe la Antena 1 cel mai nou show de talente

Antena Căutare
Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 20:00, Antena 1 lansează The Ticket, un format spectaculos de talente care aduce o inovație absolută pe piața de televiziune.

Dacă până acum concurenții primeau doar aplauze și aprecieri, la The Ticket talentul lor este răsplătit pe loc, cu bani reali, în funcție de votul publicului din sală.

Mecanismul show-ului este simplu și spectaculos: fiecare concurent urcă pe scenă și își prezintă momentul artistic, iar cei 100 de spectatori din public decid, prin biletele plătite, cât merită prestația lor. Astfel, un concurent poate pleca acasă cu câteva sute de lei sau chiar cu sume ce pot ajunge până la aproape 4.000 de Euro, pe loc, chiar după evoluția de pe scenă.

Citește și: Delia, despre talent show-ul The Ticket: „Noi, la emisiunea asta, am devenit cei mai buni prieteni, for life!”

În cele 13 ediții difuzate până acum, valoarea totală a biletelor plătite de public a depășit pragul de 300.000 de Euro, o sumă impresionantă pentru un show de talente. Iar miza va fi și mai mare în decembrie, când The Ticket va difuza marea finală live, în urma căreia câștigătorul va obține Marele Premiu în valoare de 100.000 de Euro.

Produs de Mona Segall și echipa ei și avându-i ca jurați pe Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu, The Thicket vine cu o miză reală pentru concurenți, care nu se rezumă doar la talent, ci la transformarea fiecărui moment într-un spectacol complet, cu emoție, energie și impact scenic.

Citește și: Cum a reacționat iubitul Ancăi Dinicu când a aflat că va fi tată. Jurata The Ticket a dezvăluit totul: „Nu, nu ne doream un copil”

Nu ratați marea premieră The Ticket, sâmbătă, de la 20.00, pe Antena 1 şi AntenaPLAY!

