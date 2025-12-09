Ce ar fi făcut cu banii The Petrini's și Duo Romance dacă ar fi câștigat marele premiu de la The Ticket. Cum a fost conexiunea lor

Antena Căutare
The Petrini's și Duo Romance au explicat ce ar fi făcut cu banii dacă ar fi câștigat marele premiu de la The Ticket. Cele două cupluri au dat dovadă de cea mai bună conexiune în ultima ediție a primului sezon al talent show-ului.

Publicat: Marti, 09 Decembrie 2025, 10:47 | Actualizat Marti, 09 Decembrie 2025, 12:22

Marea Finală The Ticket i-a ținut pe concurenți și pe telespectatori cu sufletul la gură, mai ales că totul a fost live, iar desemnarea câștigătorului s-a făcut pe baza sms-urilor primite de la cei de acasă.

Seara a fost plină de surprize inedite, iar emoțiile au atins cote maxime, mai ales în cazul câștigătorilor care au intrat în posesia marelui premiu în valoare de 100.000 de euro.

Cei care au reușit să îi convingă pe telespectatori că merită să câștige primul sezon al talent show-ului au fost artiștii de la Ansamblul Valea Târnavelor, care, după ce s-au întors la Blaj, au avut parte de o întâmpinare minunată din partea a peste 1000 de oameni.

Dacă ar fi fost în locul lor, patru dintre concurenții show-ului au dezvăluit ce ar fi făcut cu banii și cum i-ar fi folosit în viitorul lor.

Descoperă în rândurile de mai jos cine sunt cei care își făcuseră deja planuri cu cei 100.000 de euro și ce au declarat înainte de desemnarea marilor câștigători!

The Petrini's și Duo Romance sunt două cupluri care i-au impresionat cu adevărat pe jurați, spectatori și pe telespectatori cu momentele pe care le-au pregătit în prima etapă a talent-show-ului. Cei patru au primit aprecierile tuturor încă de la primele apariții, motiv pentru care au fost votați și au reușit să ajungă în Marea Finală.

Ca oricare alți participanți, ei și-au imaginat scenariul în care ar fi putut câștiga marele premiu și le-au povestit lui Bordea și lui Cortea ce planuri și-au făcut, mai ales după ce prezentatorii i-au remarcat ca fiind unii dintre cei mai conectați concurenți ai sezonului.

„Sincer vă zic că dacă nici voi nu sunteți conectați, eu nu știu cine mai e. S-a simțit iubire între voi, s-a simțit conexiune între voi și vă felicităm din tot sufletul” le-a spus Bordea celor două cupluri.

Întrebați ce ar face cu premiul dacă ar câștiga, reprezentantul Duo Romance a mărturisit într-un mod amuzant cele de mai jos:

„Nu știu cum sună, dar m-ați luat prin surprindere. Glumesc. M-am tot gândit că această întrebare o să urmeze și mi-am tot căutat răspunsurile, dar n-am găsit ceva care să mulțumească pe toată lumea. Cred că aș investi în educația și în viitorul copiilor noștri. Probabil aș mai investi și în sistemul de sănătate românesc, în sensul că trebuie să fac schimb la o planetară, niște bucșe. Ceva de genul acesta”.

Și reprezentantul The Petrini's a mărturisit ce și-ar fi dorit să facă cu banii, recunoscând că ei au luat în calcul trei scenarii.

„Am stat și noi un pic și ne-am tot gândit cam ce am putea să facem cu banii. Avem câteva idei. Un lucru ar fi să dăm bani înapoi comunității din România, de dans, să investim în comunitatea de dans din România pentru că și comunitatea a investit în noi și ne-a ajutat de foarte multe ori când am avut nevoie. Al doilea lucru, să investim în noi ca și dans să putem să evoluăm, să aducem momente și mai bune. Și.. al treilea lucru și dacă mai rămân bani, desigur, să ne luăm și noi o vacanță la un moment dat, ar fi minunat”.

Rețeaua Digi reușește de asemenea să creeze o conexiune puternică cu toți abonații săi, mai ales că aceasta le permite tuturor în orice moment să se conecteze online cu oameni care se află la mii de kilometri depărtare. O conexiune potrivită te aduce mai aproape de cei dragi, dar și de împlinirea visurilor unor concurenți, așa cum s-a întâmplat și în cazul câștigătorilor de la The Ticket.

Câștigătorii The Ticket, Ansamblul folcloric Valea Târnavelor, așteptați de peste 1000 de persoane la Blaj...
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

