The Ticket, spectacolul total al toamnei, debutează astăzi, de la ora 20:00, la Antena1

De la magie și circ, la recorduri Guinness și momente imposibil de încadrat – toate într-un show unde publicul plătește pentru talent pe loc: The Ticket.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Sambata, 06 Septembrie 2025, 10:39 | Actualizat Sambata, 06 Septembrie 2025, 10:43
Premiera The Ticket, în această seară, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Antena 1 lansează astăzi, de la ora 20:00, The Ticket, un show de talente care rescrie regulile divertismentului TV. Produs de Mona Segall și echipa sa, noul format aduce un concept original: aplauzele nu mai sunt singura recompensă, pentru că acum publicul decide pe loc cât valorează fiecare moment artistic, plătind efectiv pentru prestațiile care îi impresionează.

Premiera The Ticket, în această seară, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Prima ediție promite să cucerească telespectatorii cu o varietate de momente memorabile și neașteptate. De la un bărbat care reușește să transforme oalele în instrumente muzicale, la un artist capabil să fluiere orice piesă într-un mod inedit, scena va deveni locul unde talentul ia cele mai surprinzătoare forme. Tot aici, prima femeie magician din România își va dezvălui trucurile spectaculoase, în timp ce un concurent ce susține că a cântat alături de legendarii The Beatles își va spune povestea prin muzică. Iar pentru o notă de excentricitate, o fanfară specializată în înmormântări va încerca să transforme solemnitatea într-un show autentic.

Surprizele nu se opresc aici. Publicul va descoperi pe parcursul acestui sezon și o femeie care stă atârnată de propriul păr, un bărbat care creează muzică doar cu ajutorul unui pix, artiști cu recorduri Guinness Book, dar și ansambluri de dansuri populare ce ridică nivelul unui spectacol de talente la standarde demne de marile teatre internaționale. Momentele de pantomimă, show-urile de lasere sau coregrafiile de balet reinterpretat completează o experiență intensă, greu de uitat.

Diversitatea și spectaculosul sunt amplificate de un juriu plin de personalitate: Mihai Bendeac, Micutzu, Delia, Anca Dinicu și Maurice Munteanu. Cu opinii puternice și reacții imprevizibile, aceștia adaugă energie, umor și tensiune, intrând adesea în dezacord cu deciziile publicului și transformând fiecare ediție într-un spectacol complet.

Mecanismul show-ului este simplu: fiecare concurent urcă pe scenă și își prezintă numărul, iar cei 100 de spectatori decid, prin biletele plătite, cât valorează prestația. Astfel, un artist poate pleca acasă cu câteva sute de lei sau chiar cu aproape 4.000 de Euro – bani oferiți pe loc. În cele 13 ediții înregistrare până acum, The Ticket a depășit deja 300.000 de Euro strânși din biletele cumpărate de public. În decembrie, tensiunea va atinge apogeul, odată cu marea finală live The Ticket, când cel mai bun concurent va câștiga Marele Premiu de 100.000 de Euro.

The Ticket este mai mult decât un concurs de talente – este un spectacol complet, în care emoția, originalitatea și curajul se transformă în bani reali, iar publicul devine, pentru prima dată, parte activă din povestea fiecărui concurent.

Nu rataţi marea premieră diseară, de la 20.00, pe Antena 1 și AntenaPLAY!

Care este numele complet al lui Mihai Bendeac. Juratul The Ticket mai are alte două prenume „secrete”...
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
