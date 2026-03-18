Fenomenul „Godzilla” care poate afecta întreaga lume în 2026. Ce fenomen îngrijorează experții

Experții au avertizat că fenomenul „Godzilla” care poate afecta întreaga lume ar avea loc chiar din acest an.

Publicat: Miercuri, 18 Martie 2026, 14:23 | Actualizat Miercuri, 18 Martie 2026, 14:25
Fenomenul ar putea începe chiar din luna iunie

Potrivit celor mai recente date, ne vom confrunta cu un El Nino „Godzilla” în această vară, ce va forța temperaturile globale la extreme fără precedent.

National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) a anunțat că există o șansă de 62% ca un eveniment El Nino să aibă loc între iunie și august în acest an, scrie Live Science.

El Nino e faza calda a tiparului climatic El Nino - Oscilația Sudică (ENSO), ce coordonează temperatura aerului și apei în Oceanul Pacific.

În timpul El Nino, apa mai caldă se strânge la estul Ecuatorului și forțează curentul spre sud.

Oceanul Pacific tropical se află în prezent în mijlocul fenomenului La Nina, faza rece a ENSO. În acest moment, temperaturile la suprafața mării scad cu cel puțin 0.5 grade Celsius sub media pe termen lung.

Experții cred că La Nina se va încheia în următoarele săptămâni, pe măsură ce apa se încălzește, potrivit celui mai recent raport. El Nino va apărea apoi dacă temperaturile la suprafața mării ajung și rămân la cel puțin 0.5 grade Celsius peste media pe termen lung.

Dacă El Nino se manifestă așa cum este anticipat, acesta ar putea să se intensifice într-un „super El Nino”, descris și drept un El Nino „Godzilla”. Un astfel de fenomen apare atunci când temperaturile la suprafața mării ating cel puțin 2 grade Celsius peste media pe termen lung.

„Intensitatea e incertă, dar există potențial pentru un El Nino moderat până la posibil puternic în această toamnă spre iarnă,” a declarat Paul Pastelok, meteorolog din cadrul AccuWeather.

Cum afectează El Nino planeta

Experții estimează că există o probabilitate de 15% ca un super El Nino să se dezvolte până la sfârșitul sezonului de uragane, în noiembrie. NOAA oferă o probabilitate de 1 din 3 ca un El Nino puternic să apară între octombrie și decembrie, dar descrie intensitatea potențială drept „foarte incertă”.

El Nino tinde să intensifice activitatea uraganelor în Pacificul central și estic, în timp ce o suprimă în Atlantic. Ceea ce duce, de obicei, la un sezon de uragane mai puțin activ în ansamblu.

Ciclul ENSO declanșează, în medie, un El Nino cald și apoi un La Nina rece la fiecare 2-7 ani.

Ultimul El Niño a contribuit la temperaturile record din 2023 și 2024. 2024 e în prezent cel mai cald an înregistrat vreodată. Dacă El Nino apare în 2026, anul va deveni mai cald, dar este puțin probabil să fie la fel de fierbinte ca 2024. Mai ales că am început anul în condiții de La Nina. Temperaturile globale din 2027, însă, ar putea atinge niveluri record.

Ceea ce va duce la fenomene meteo extreme la nivel global. Experții avertizează că vom avea parte de inundații, incendii și alte probleme climatice, mai ales în contextul încălzirii globale.

