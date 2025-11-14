Un nou hit va lua naștere sâmbăta aceasta, de la 20.00, pe scena de la The Ticket

Antena Căutare
Sâmbătă, de la ora 20:00, telespectatorii Antenei 1 sunt invitați la un spectacol total: un mix de emoție, adrenalină, tensiune, umor și momente artistice unice, potențat de un juriu aflat în cea mai bună formă de până acum.

Publicat: Vineri, 14 Noiembrie 2025, 11:20
Antena 1 difuzează sâmbătă, de la ora 20:00, un nou episod The Ticket, iar ediția promite lansarea unui nou „șlagăr” care va cuceri internetul. După succesul viral al pieselor „Vino mamă să mă vezi” și „Lămâia, lămâia”, este rândul unei noi creații să intre în atenția publicului.

Piesa „Copilăria” a reușit să emoționeze profund juriul și publicul din sală, generând reacții neașteptate. Mihai Bendeac a declarat că este „numărul meu preferat din acest sezon. Dumneavoastră păreți dintr-un alt univers.”

La rândul său, Micutzu a spus despre interpretul momentului că „pare a fi latura luminoasă a lui Maurice Munteanu”, amplificând și mai mult curiozitatea asupra apariției.

Cât de impresionat va fi și publicul și cât este dispus să plătească pentru bilete – rămâne de văzut.

Seara vine și cu momente tensionate, alimentate de o piesă-manifest despre rețelele de socializare, interpretată de o tânără de 23 de ani. Numărul declanșează o dezbatere aprinsă atât între jurați, cât și între interpretă și jurați. Confruntarea se lasă cu lacrimi, emoții puternice și chiar cu părăsirea platoului.

Episodul aduce și o serie de apariții spectaculoase: un număr complet neașteptat, în care melodiile sunt cântate… la pix, acrobații impresionante, într-o formulă nouă, cu elemente mult mai periculoase și mai spectaculoase față de edițiile precedente, o seară condimentată de umor, intensitate și surprize.

În final, „bătălia” celor cinci jurați pentru cea mai inspirată jurizare își va desemna câștigătorul. Maurice Munteanu primește premiul serii din partea colegilor, după o serie de comparații și referințe colorate, care transformă discursurile sale într-o experiență venită parcă dintr-o altă dimensiune.

Așadar, sâmbătă, de la ora 20:00, telespectatorii Antenei 1 sunt invitați la un spectacol total: un mix de emoție, adrenalină, tensiune, umor și momente artistice unice, potențat de un juriu aflat în cea mai bună formă de până acum.

