Episodul 2 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 13 septembrie 2025. Câte femei a avut Mihai Bendeac? Popeye Maramureșanu, mărturisiri pline de umor

Episodul 2 - The Ticket, Sezonul 1, din data de 13 septembrie 2025. Popeye Maramureșanu, originar din Baia Mare, dar stabilit în Spania unde face covrigi, și-a câștigat faima datorită asemănării cu celebrul personaj de desene animate. Povestirile sale de viață au prins la public, însă în ciuda momentului savuros, acesta a strâns doar 735 de lei.

Sambata, 13.09.2025, 23:32