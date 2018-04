Duelul s-a transformat într-o bătălie dură, iar cea mai bună a câștigat! ALEXANDRA CRIȘAN vs. NICOLETA NUCĂ. Cheloo: „Eu vreau să văd sânge! Așa da!”/ Antonia: „Cel mai greu duel!”

Duelul s-a transformat într-o bătălie dură, iar cea mai bună a câștigat! Nu a fost vorba despre două contracandidate oarecare, ci, doamnelor și domnilor, sâmbătă seară, lupta s-a dat între Alexandra Crișan și Nicoleta Nucă!

Despre prima, Ștefan Bănică spunea că ea ar fi trebuit să câștige „X Factor”-ul în 2014, despre cea de-a două, vă amintim doar câteva hituri, „Nu sunt”, „Ai uitat cine ești”, „Când pleci”.

Alexandra s-a preocupat nițeluș de viața personală și e mămica unui bebeluș adorabil, de zece luni. Nicoleta a preferat să se concentreze pe carieră și a meritat cu prisosință, căci e o adevărată vedetă, cu zeci de concerte.

„Eu vreau să văd sânge! Așa da!”, a fost îndemnul lui Cheloo, înainte ca votul juriului să fie anunțat.

Prima care a fost provocată la duel a fost însăși Nicoleta Nucă. A ales să interpreteze un hit de-al Rihannei, ”Love On The Brain”. „Ce piesă, ce emoție!”, a exclamat Antonia.

Apoi a fost rândul Alexandrei Crișan. ”Jealous” a lui Labrinth a sunat dumnezeiește.

„E un moment emoționant în viața acestor două mari artiste!”, e tot ce a mai putut spune Macanache. Până și Cheloo a avut lacrimi în ochi și a rămas fără replică, iar Feli s-a declarat fericită că e jurată în emisiune, și... nu rivala Alexandrei pe scenă. Cu așa mărturisiri, ce am mai putea adăuga?

Îm cele din urmă, seara s-a terminat memorabil: a câștigat Alexaaandra, iar Nicoleta a pierdut deocamdată scaunul de la „The Four”. Nu uitați: Nicoleta poate reveni în concurs dacă o votați în următoarele 24 de ore (de când și-a pierdut scaunul în favoarea challengerului, Alexandra Crișan).

