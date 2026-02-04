Antena Căutare
Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz"! Cum a apărut vedeta

Bianca Drăgușanu a întors toate privirile la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”. Descoperă imagini cu vedeta la mult așteptatul eveniment.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Februarie 2026, 17:51 | Actualizat Miercuri, 04 Februarie 2026, 18:04
Descoperă cum a apărut Bianca Drăgușanu la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”

Fenomenul „Băieți de oraș” cu Roby (Mihai Bendeac) și Malone (Vlad Drăgulin) în prim plan, şi-a lansat primul film pe marile ecrane, cu un eveniment care a avut loc luni seara la multiplexul Cineplexx din Băneasa Shopping City, unde au participat peste 1000 de spectatori, fani ai personajelor, vedete și apropiați ai actorilor.

Printre celebritățile care au vizionat filmul în premieră pe marele ecran se numără: Florin Salam, Alex Velea, Andrei Stoica și familia, David Popovici, Flick și Denisa, Andrei Niculae, Giulia și Vlad Huidu, Ioana State, Mihaela Teleoacă, George Mihăiță, Șerban Copoț, Adina Buzatu, Alexandra Ungureanu, Jo, Marisa, Alexia Talavutis și mulți alții.

De la eveniment nu a lipsit nici Bianca Drăgușanu, care i-a eclipsit pe mulți cu apariția ei. Descoperă cum a apărut vedeta și ce detaliu a atras imediat atenția tuturor.

Bianca Drăgușanu a atras toate privirile la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”! Cum a apărut vedeta

Bianca Drăgușanu a fost una dintre numeroasele vedete ce nu au lipsit de la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”! Vedeta a reușit să întoarcă numeroase priviri cu apariția ei.

Aceasta a ales să poarte o ținută mulată și extrem de sexy, formată din pantaloni lungi și sacou mulat, ambele din material lucios, cu aspect de piele de șarpe și butoni nasturi aurii. La această ținută, vedeta a ales pantofi cu toc înalt și o geantă model plic, tot neagră, cu mici inserții auurii. Cu părul desfăcut și ochelari de soare, Bianca Drăgușanu a făcut senzație la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz” și toți au putut observa un detaliu inedit: vedeta și-a inspirat ținuta din film.

Bianca Drăgușanu la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”

Bianca Drăgușanu la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”

Producția s-a bucurat de un real succes la lansare. Iată mai jos ce a declarat Mihai Bendeac:

„A fost o călătorie superbă. Dacă m-ai fi întrebat acum doi ani, ți-aș fi spus că nu aș mai face asta. În primul rând, îmi era teamă de cum arătăm noi acum, raportat la cum arătam în urmă cu şapte ani, dar producătorii au fost suficient de drăguți încât să ne trimită să facem botox. După asta, când ne-am uitat în oglindă am zis ‘Ok, s-ar putea să funcționeze’”, povestește Mihai Bendeac despre provocările care au venit cu noul proiect cinematografic.

Despre reîntoarcerea la Gina Felea, actrița Anca Dinicu declară: „Povestea este foarte actuală, universal chiar, are o morală și este eternă, pentru că eu m-aș vedea în acest rol și la 80 de ani”.

Al doilea lungmetraj regizat de Bendeac, „Băieți de oraș: Golden Boyz” reunește pe marile ecrane distribuția inițială care a cucerit publicul: Mihai Bendeac, Vlad Drăgulin, Anca Dinicu, Cosmin Nedelcu, Lorena Luchian și Doina Teodoru. Alături de aceștia, publicul se va bucura de o nouă aventură plină de umor și de momente neașteptate.

Prinși într-un plan nebun care le răstoarnă lumea, „băieții de oraș” trebuie să decidă dacă succesul înseamnă bani, faimă… sau curajul de a rămâne autentic.

colaj foto cu mihai bendeac, david popovici si alte vedete la lansarea filmului „Băieți de oraș: Golden Boyz”
O nouă producție marca Vertical Content, un film distribuit de Vertical Entertainment, comedia „Băieți de Oraș: Golden Boyz” are premiera în toate cinematografele din țară din 6 februarie 2026.

