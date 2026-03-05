Nivelul mării ar putea fi mai ridicat decât se credea. Ce efecte devastatoare poate avea

Experții avertizează că nivelul mării ar putea fi mai ridicat decât se credea, un proces cu potențiale efecte devastatoare.

Zeci de milioane de persoană sunt în pericol din cauza creșterii nivelului mării | Shutterstock

Creșterea nivelului mării ar putea pune în pericol cu zeci de milioane de persoane mai multe decât experții și guvernele au estimat inițial.

Potrivit unui nou studiu, această estimare a subestimat cât de ridicat e nivelul mării deja, scrie Science Alert.

Experții au analizat sute de studii și analize de mediu pentru a ajunge la acest rezultat.

Cu această cercetare, au descoperit că nivelul mării a fost subestimat cu o medie de 30 de centimetri în apropiere de 90% dintre coaste.

Articolul continuă după reclamă

Nivelul mării ar putea fi mai ridicat decât se credea

Această subestimare e mai frecventă atunci când vine vorba de coastele din sud, în Pacific și în Asia de Sud-Est. E mai puțin întâlnită în Europa și de-a lungul coastelor Atlanticului.

Cauza e o nepotrivire între modul în care sunt măsurate altitudinile mării și cele ale uscatului, a declarat coautorul studiului, Philip Minderhoud.

Citește și: Legătura dintre poluare și tulburări de sănătate mintală. Ce au descoperit experții în Europa

El a atribuit această situație unui „punct orb metodologic” între diferitele moduri în care sunt măsurate nivelul mării și nivelul uscatului.

Fiecare metodă își măsoară corect propriul domeniu, a spus el. Dar acolo unde marea întâlnește uscatul, mulți factori nu sunt luați în calcul atunci când sunt folosiți sateliți și modele bazate pe măsurători de pe uscat.

Studiile care calculează impactul creșterii nivelului mării „nu analizează de fapt nivelul mării măsurat”, astfel că folosesc această valoare de „0 metri” ca punct de pornire, a explicat autoarea principală Katharina Seeger, de la Universitatea din Padova, Italia.

În unele locuri din Pacific, diferența este de aproape 1 metru, a spus Minderhoud.

Multe studii presupun niveluri ale mării fără valuri sau curenți, când, în realitate, la marginea apei, oceanele sunt constant agitate de vânt, maree, curenți, schimbări de temperatură și fenomene precum El Nino, au spus Minderhoud și Seeger.

De ce e periculoasă creșterea nivelului mării

Ajustarea la o bază mai exactă a înălțimii coastelor înseamnă că, dacă nivelul mării va crește cu puțin 1 metru, așa cum sugerează unele studii că se va întâmpla până la sfârșitul secolului, apele ar putea inunda cu până la 37% mai mult teren și ar putea amenința între 77 și 132 de milioane de oameni în plus, arată studiul.

Acest lucru ar crea probleme în planificarea și finanțarea măsurilor necesare pentru a face față impactului unei lumi în încălzire.

Citește și: Efectul poluării asupra placentei. Chiar și o expunere scurtă poate fi periculoasă

„Există foarte mulți oameni pentru care riscul de inundații extreme e mult mai mare decât se credea,” a spus Anders Levermann, climatolog la Institutul Potsdam pentru Cercetarea Impactului Climatic din Germania.

Asia de Sud-Est, unde studiul găsește cea mai mare discrepanță, are deja cel mai mare număr de oameni amenințați de creșterea nivelului mării, a spus el.

Descoperirile vin în contextul în care un nou raport UNESCO avertizează asupra unor lacune majore în înțelegerea cantității de carbon absorbită de ocean. Raportul arată că modelele diferă cu 10% până la 20% în estimarea dimensiunii acestui „puț de carbon”. Ceea ce ridică întrebări despre acuratețea proiecțiilor climatice globale care se bazează pe ele.