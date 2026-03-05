Legătura dintre poluare și tulburări de sănătate mintală. Ce au descoperit experții în Europa

Experții au dezvăluit legătura dintre poluare și tulburări de sănătate mintală, precum anxietatea și depresia.

Poluarea din mediu poate avea numeroase efecte negative asupra sănătății umane, inclusiv atunci când vine vorba de sănătatea mintală.

Un nou studiu a scos la iveală impactul real pe care îl are această poluare, după o cercetare realizată în Europa, scrie Science Alert.

Studiul a fost realizat de Agenția Europeană de Mediu (EEA), ce a tras un semnal de alarmă.

Potrivit agenției, sunt necesare măsuri de urgență pentru a reduce poluarea.

Legătura dintre poluare și tulburări de sănătate mintală

Legătura dintre poluare și tulburări de sănătate mintală a fost evidențiată de noul raport EEA. Experții susțin că aplicarea corectă a legislației actuale ar scădea nivelul de anxietate și depresie în rândul europenilor.

În special poluarea aerului, zgomotul și poluarea chimică sunt considerate responsabile, potrivit agenției UE.

„Studiile indică în mod constant că poluarea aerului, de exemplu sub forma particulelor fine (PM2.5) și a dioxidului de azot (NO2), e asociată cu depresia și simptomele depresive,” scrie în raportul agenției.

Expunerea la plumb, perturbatori endocrini și alte substanțe chimice, mai ales în „faze de dezvoltare ale vieții”, poate crește riscul apariției problemelor de sănătate mintală mai târziu în viață, continuă raportul.

De asemenea, poluarea fonică, provenită din traficul aerian și rutier, poate fi legată de un risc crescut de depresie și anxietate, în special în cazul persoanelor vulnerabile.

„Progresele către obiectivele de poluare zero pot aduce beneficii suplimentare pentru sănătatea mintală și starea de bine.” a precizat EEA.

În plus, soluțiile bazate pe natură oferă beneficii demonstrate științific pentru persoanele care suferă de tulburări mintale, prin reducerea stresului, anxietății și depresiei și prin îmbunătățirea stării generale de bine prin contactul cu natura, a mai spus agenția.

Poluarea are un impact semnificativ asupra oamenilor

Potrivit EEA, tulburările de sănătate mintală au reprezentat a 6-a „cea mai mare povară” a bolilor în Uniunea Europeană în 2023 și au fost a 8-a cauză principală de deces.

Dincolo de impactul asupra sănătății mintale, poluarea afectează semnificativ corpul uman.

Substanțele chimice și metalele grele găsite în apă, sol și aer, precum plumbul sau compușii care perturbă sistemul endocrin, pot afecta sistemul nervos, hormonii și funcționarea creierului.

Această expunere poate contribui la probleme de dezvoltare la copii, slăbi sistemul imunitar și crește riscul apariției unor boli precum cancerul.

În timp, expunerea constantă la poluarea mediului poate pune presiune asupra întregului organism.

Poluarea și efectele asupra organismului duc la costuri enorme. Un nou raport UE sugerează că interzicerea PFA-urilor chiar acum ar putea duce la economii de 2 trilioane de dolari până în anul 2050.

Dacă nu se vor schimba lucrurile, impactul asupra sănătății și mediului este de așteptat să coste 521 de miliarde de dolari până la mijlocul secolului, doar în Europa.

Cu toate acestea, raportul descrie această notă de plată uriașă drept doar costurile „de bază” ale continuării utilizării PFA-urile. Dacă Europa încearcă să trateze solul și apa poluate fără a interzice aceste substanțe, costurile vor exploda la aproximativ 2 miliarde de dolari.